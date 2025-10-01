Las colonias felinas en Badajoz crecen un 14% en un año: el abandono, una de las causas principales

Un 14%. Es la cifra que han crecido las colonias felinas en Badajoz en apenas un año, al pasar de 105 en 2024 a 120 en 2025, según los datos facilitados por la Concejalía de Protección Animal. El salto confirma que la superpoblación de gatos continúa siendo uno de los retos pendientes de la ciudad, pese a la aplicación del método CER (captura, esterilización y retorno) y a la consecuente red de gestoras acreditadas que trabajan en su control.

La concejala de Protección Animal, Elena Salgado, atribuye buena parte de este incremento a la alimentación incontrolada. “Hay gente que se dedica a alimentar a estos gatos en las puertas de comercios o en sus casas sin estar autorizada. Eso provoca que, si todavía hay animales sin esterilizar, se reproduzcan más rápidamente. Además, es una práctica sancionable: solo las gestoras acreditadas con carné expedido tras la formación oficial pueden hacerlo”, explica.

Desde la asociación Adana, responsable de coordinar la gestión de las colonias y de formar a más de 200 cuidadoras acreditadas, la visión es distinta. Raquel García-Hierro insiste en que no puede hablarse de un aumento real, sino de un mejor conocimiento de la situación: “Muchas de esas colonias ya existían, pero no estaban registradas. Ahora se identifican y se incorporan al censo, lo que permite actuar sobre ellas. No es un dato negativo; al contrario, significa que sabemos dónde están y podemos intervenir”.

El abandono, punto en común

Donde sí coinciden ayuntamiento y protectoras es en señalar el abandono como uno de los principales factores que disparan la población felina. Cada gato doméstico sin castrar ni microchip que se deja en la calle acaba sumándose a una colonia ya existente y generando camadas indeseadas. “El abandono en Badajoz es inasumible e inabarcable para cualquier administración”, advierte García-Hierro.

“El abandono en Badajoz es inasumible e inabarcable para cualquier administración” Raquel García-Hierro — Adana

Este fenómeno tiene un efecto inmediato: una colonia controlada mediante el CER puede volver a crecer si se incorpora un solo gato nuevo sin esterilizar. Desde la asociación recuerdan, además, que los gatos abandonados, por ser animales mansos acostumbrados al contacto humano, tienen menos posibilidades de sobrevivir en la calle.

Protocolo CER

El otro gran problema que denuncia Adana es la intermitencia de la financiación. El programa CER depende de una subvención municipal anual que, según la entidad, se concede con retraso. “Muchas veces tenemos que parar las esterilizaciones porque no llega el dinero. Lo que hemos avanzado en seis meses se pierde en uno. El CER no puede ser algo puntual; tiene que ser continuo”, lamenta su portavoz.

La asociación recuerda que, en ocasiones, trabajan a crédito con las clínicas veterinarias, que adelantan los gastos a la espera de que llegue la ayuda pública. Esa falta de regularidad se traduce en periodos en los que no pueden esterilizarse animales, lo que provoca que las gatas vuelvan a entrar en celo y que el esfuerzo de meses se diluya.

De la misma manera, Adana denuncia también la ausencia de campañas municipales de tenencia responsable y de esterilización de animales domésticos. La Ley de Bienestar Animal, recuerdan, ya obliga a que los gatos estén esterilizados y con microchip a los seis meses, pero en la práctica el cumplimiento es muy bajo. “Sin prevención, cualquier avance en las colonias se pierde. No basta con el CER: hace falta educación ciudadana y campañas de concienciación contra el abandono”, señala García-Hierro.

Con 120 colonias censadas y más de 200 gestoras acreditadas, Badajoz encara un desafío que no deja de crecer. El abandono, la falta de financiación estable y la ausencia de campañas de prevención mantienen abierto un problema que exige coordinación entre instituciones y sociedad civil para evitar que la población felina siga aumentando.