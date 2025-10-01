Accidente de tráfico
Dos heridos, uno de ellos grave, en una colisión entre dos vehículos en la N-432 en Zafra
Un joven de 22 años ha resultado herido grave y un hombre de 54 'menos grave' en una colisión entre dos vehículos ocurrida este miércoles, 1 de octubre, en Zafra.
El siniestro se ha producido sobre las 6,45 horas en el kilómetro 62 de la carretera nacional N-432, según informa el 112 de Extremadura.
Ambos heridos han sido trasladados al Hospital de Zafra, después de que los servicios de emergencia hayan rescatado a uno de ellos del interior de su vehículo.
Hasta el lugar se han desplazados efectivos sanitarios del SES, de la Guardia Civil y del parque de bomberos de Zafra.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús