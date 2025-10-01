Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tráfico

Dos heridos, uno de ellos grave, en una colisión entre dos vehículos en la N-432 en Zafra

Camión del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Badajoz.

La Crónica de Badajoz

Un joven de 22 años ha resultado herido grave y un hombre de 54 'menos grave' en una colisión entre dos vehículos ocurrida este miércoles, 1 de octubre, en Zafra.

El siniestro se ha producido sobre las 6,45 horas en el kilómetro 62 de la carretera nacional N-432, según informa el 112 de Extremadura.

Ambos heridos han sido trasladados al Hospital de Zafra, después de que los servicios de emergencia hayan rescatado a uno de ellos del interior de su vehículo.

Hasta el lugar se han desplazados efectivos sanitarios del SES, de la Guardia Civil y del parque de bomberos de Zafra.

Dos heridos, uno de ellos grave, en una colisión entre dos vehículos en la N-432 en Zafra

