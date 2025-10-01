No llevan medicamento
Ya se pueden probar en Badajoz las hamburguesas con sabor a Dalsy y Apiretal
Monkey Food abre su primer local en Extremadura
En Badajoz hay una nueva hamburguesería de moda. Llegó el pasado mes de septiembre y entre los pacenses no ha pasado desapercibida. Monkey Food aterrizó desde Sevilla para abrir su primer local en Extremadura con una inauguración a lo grande en la avenida Sinforiano Madroñero.
Lo que más ruido ha generado son sus propuestas fuera de lo común: dos hamburguesas inspiradas en los jarabes infantiles más recordados, Dalsy y Apiretal, se han convertido en el tema estrella y han provocado un buen debate en redes sociales.
La carta también incluye un guiño a la tierra con la Acho Burger, exclusiva en Badajoz, que mezcla huevo a la plancha, bacon, queso fundido, alichori y migas del pastor. Una combinación que une tradición extremeña y estilo propio de la marca y que ya está dando que hablar.
¿Qué ingredientes llevan?
¿Y qué llevan exactamente las hamburguesas más polémicas? No hace falta receta médica ni estar enfermo para probarlas. La Dalsi combina carne de vaca, bacon crujiente, queso cheddar blanco ahumado, kikos barbacoa y una salsa casera servida en jeringuilla que recuerda al mítico jarabe naranja. La Apiretá apuesta por carne, gouda ahumado, cebolla caramelizada y otra jeringuilla de salsa con ese dulzor que muchos reconocen de su infancia.
Desde el 19 de septiembre las fotos de estas hamburguesas circulan por todas partes y el nuevo local se ha convertido en una de las aperturas gastronómicas más comentadas en la ciudad. Monkey Food no ha pasado desapercibido y, para bien o para mal, ya está en boca de todos.
