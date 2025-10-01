Susto en los Cañones de Badajoz, una cornisa se desprende: "Cada vez hay más cascotes"

La cornisa de un edificio en la plaza del Pilar de Badajoz, conocida popularmente como Los Cañones o Salto del Caballo, se está desprendiendo poniendo en riesgo la integridad de los viandantes. Para asegurar la zona los Bomberos pacenses han acordonado la zona para evitar que ninguna persona sufra daño alguno.

Esta situación está provocando algunos incidentes en la zona al ubicarse en la zona acordonada dos negocios que se están viendo afectados y un tramo de acerado muy utilizado. El domingo comenzó a desprenderse algunos fragmentos de la cornisa superior, pero los trabajadores de la zona aseguran que "cada vez hay más".

Incidentes desde el domingo

"El domingo a mediodía llegó mi marido, que trabajaba por la tarde, se encontró esto vallado y en ese momento llegó la Policía Local y le indicó que no podía abrir", asegura Fermina Flete, copropietaria de Don Caramelo. La solución que hallaron es abrir por la puerta lateral, normalmente cerrada, para no perder clientela.

Detalle de la cornisa dañada de un edificio en Los Cañones de Badajoz. / J. H.

A ellos les condiciona esta situación mucho, "nos viene mal, hay gente que piensa que está la tienda cerrada porque esta puerta no suele estar abierta. Hay gente que se mete por debajo del cordón policial y tengo que salir para explicarles que por ahí no. Está siendo un caos".

"Cada día hay más cascotes"

Junto a esta tienda de golosinas se encuentra la farmacia de González Bermejo CB, Víctor Camacho es uno de sus auxiliares y explica que también a ellos condiciona este problema. Una problemática que va a más: "El lunes ya había trocitos ahí, pero cada día que venimos hay más cascotes", asegura.

Víctor Camacho, auxiliar de farmacia, señala los restos de cascotes que se han desprendido de un edificio de Los Cañones de Badajoz. / J. H.

Ese mismo día Cristina García Cintas, una de las responsables de Geras Servicios Sociales que se encuentra a escasos metros de la farmacia, también llamó a la Policía Local y al parque de Bomberos de Badajoz. "Acordonaron y los bomberos hicieron una primera vista para que no siguieran cayendo cascotes", afirma. Aunque le aclararon que tras estos trabajos de asegurar la zona la responsabilidad era de la comunidad de propietarios del edificio. Una de las indicaciones que le dieron era que accedieran por uno de los laterales del cordón para evitar problemas a la espera de que "los propietarios se pongan en marcha para repararlo, que tienen diez días", cuenta García Cintas.

Problemas para los viandantes

Nadie les ha dado indicaciones de lo que deben hacer ante posibles incidentes, "desde el domingo no aparece nadie", asevera Camacho. Pero sí que algunos de los trabajadores han visto a profesionales evaluando los daños y la situación. Esperan que estas labores de adecentar y reparar el edificio "no se demoren mucho" porque les da "un poco de miedo ver el cordón policial", reconoce García Cintas.

En el caso de sus clientes no está afectando en mucha medida: "La gente que viene acude con cita previa y los avisamos. Los que no tienen cita nos llaman por teléfono al ver el cordón y les damos indicaciones". Aun así, señala que el efecto de la fachada y los cascotes en la acera causan revuelo entre los pacenses que pasan por este rincón de la ciudad.

Esto no solo afecta a los negocios que se ubican en este tramo de Los Cañones, sino que también a los vecinos que transitan por aquí: "Hay gente en silla de ruedas, otros con andadores y también hay varias personas invidentes que pasan a diario y que tenemos que ayudarlos para atravesar este tramo", detalla Camacho.

La reparación

Víctor Camacho desconoce cuánto tardarán en solventar esta situación gravosa para ellos, pero espera que se ponga solución cuanto antes para evitar grandes contratiempos en los viandantes porque "es un problema y una molestia para la gente". Cristina García Cintas añade que hay elementos que "parecen no estar seguros y parece que en cualquier momento se pueden caer" y por ello entran con miedo a su negocio.

Los empresarios y trabajadores de este enclave de Los Cañones piden que este problema se solucione cuanto antes.

Este diario ha contactado con la empresa encargada de administrar esta comunidad de vecinos, Fincaex, y aseguran que están en el cauce de reparar este incidente en el edificio dañado. "Hemos contratado a una empresa de trabajos verticales para solucionarlo", afirma Fernando Díaz, uno de los responsables de Fincaex.

Como especifica, el jueves 2 de octubre "van a sanear toda la cornisa y el perímetro al completo del edificio". No solo de las zonas más altas, que son las que se han desprendido los pasados días, sino también el resto de rincones del inmueble "para evitar que se produzcan en un futuro situaciones similares", concluye.