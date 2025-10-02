Abierto el plazo de propuestas para las Medallas de la Provincia de Badajoz

El plazo de de propuestas para las Medallas de la Provincia de Badajoz se ha abierto este miércoles y finalizará el último día del mes de febrero de 2026.

Se trata de una distinción que se entregará en el acto de celebración del Día de la Provincia, el 26 de abril de 2026.

La Diputación de Badajoz recuerda que la Medalla de Oro de la Provincia tiene como fin reconocer de manera pública y solemne a personas naturales o jurídicas, grupos de personas, corporaciones, sectores, instituciones o colectivos con o sin personalidad jurídica, que se hayan distinguido en el cumplimiento de sus tareas o en sus obras por la ejemplaridad y la trascendencia, y que tengan o hayan tenido una especial relación con la provincia pacense o cualquiera de sus municipios o comarcas aunque su actividad o su obra se hayan realizado fuera de la misma.

Las propuestas serán presentadas por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Diputación de Badajoz.