Conmemoración
Abierto el plazo de propuestas para las Medallas de la Provincia de Badajoz
Se entregará en el acto de celebración del Día de la Provincia, el 26 de abril de 2026
El plazo de de propuestas para las Medallas de la Provincia de Badajoz se ha abierto este miércoles y finalizará el último día del mes de febrero de 2026.
Se trata de una distinción que se entregará en el acto de celebración del Día de la Provincia, el 26 de abril de 2026.
La Diputación de Badajoz recuerda que la Medalla de Oro de la Provincia tiene como fin reconocer de manera pública y solemne a personas naturales o jurídicas, grupos de personas, corporaciones, sectores, instituciones o colectivos con o sin personalidad jurídica, que se hayan distinguido en el cumplimiento de sus tareas o en sus obras por la ejemplaridad y la trascendencia, y que tengan o hayan tenido una especial relación con la provincia pacense o cualquiera de sus municipios o comarcas aunque su actividad o su obra se hayan realizado fuera de la misma.
Las propuestas serán presentadas por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Diputación de Badajoz.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús