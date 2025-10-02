Almendralejo recibe casi un millón de euros para formar a desempleados en 11 especialidades

El Ayuntamiento de Almendralejo ha conseguido una importante financiación para reforzar sus políticas de empleo. El municipio recibirá una subvención de 890.578,75 euros del Ministerio de Política Territorial, en el marco del programa EFESO, destinada a la puesta en marcha de itinerarios de inserción laboral para personas desempleadas. La ayuda cubre el 85 % del coste total del proyecto, que asciende a 1.047.739,71 euros, mientras que el 15 % restante será aportado por el propio consistorio.

El anuncio fue realizado por el alcalde, José María Ramírez, durante el pleno ordinario de septiembre, y ampliado por el concejal de Empleo y Formación, Saúl del Amo, quien detalló el alcance del programa. La iniciativa tendrá un plazo de ejecución que se extenderá hasta diciembre de 2026. Aún no hay fechas de inicio.

El programa EFESO contempla un total de once itinerarios formativos, diseñados para mejorar la empleabilidad de los participantes y facilitar su inserción en el mercado laboral. Las especialidades que se impartirán son: Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales; Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil; Transporte sanitario; Servicios auxiliares de estética; Cuidados estéticos de manos y pies; Soldadura con electrodo revestido y TIG; Actividades auxiliares de almacén; Operaciones básicas de restaurante y bar; Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales; Actividades auxiliares de comercio; y Auxiliar de empresa.

Todos los itinerarios incluirán formación específica y complementaria, prácticas profesionales no laborales, formación transversal y tutorías individualizadas. Excepto el de Auxiliar de empresa, todos los cursos contarán con certificado de profesionalidad y se desarrollarán en centros de formación homologados. Se estima que un total de 165 personas desempleadas podrán beneficiarse del programa, cuya información se irá publicando a medida que se abran las inscripciones.

Además de la formación reglada, el proyecto contempla la organización de cinco jornadas de sensibilización y apoyo al empleo, cada una con una duración de cinco horas y abiertas a toda la ciudadanía. Los temas previstos serán: activación e información laboral con orientación al emprendimiento o la inserción, motivación y apoyo a personas con dificultades de acceso al empleo, promoción de la inserción sociolaboral, intercambio de experiencias y buenas prácticas en empleo, y análisis de la brecha salarial y la conciliación.

El concejal Saúl del Amo subrayó la importancia de esta inversión: “Se trata de un programa que, además de favorecer la inserción laboral de 165 personas desempleadas, refleja la capacidad del municipio para aprovechar fondos estatales y europeos, como el FSE+”.