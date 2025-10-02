El ayuntamiento de Monesterio despliega una pancarta con un gran lazo rosa por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

La Asociación Oncológica Extremeña, AOEX, a través de su delegación en Monesterio, continúa presentando la programación de actividades que desarrollará durante todo este mes de octubre, con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebrará el próximo 19 de octubre.

A la ya anunciada Marcha Solidaria, que partirá de la calle Peatonal Los Templarios, (a las puertas del ayuntamiento) y finalizará en la Plaza de Triana, con la tradicional lectura del manifiesto elaborado por la asociación, se unen otras iniciativas, en colaboración con el ayuntamiento y el Club Polideportivo Monesterio.

Saque de honor y paella solidaria

Tras el ofrecimiento del club para colaborar, creando conciencia sobre la enfermedad y apoyando a pacientes y familiares, AOEX-Monesterio y el C.P. Monesterio, han acordado desarrollar dos actividades, hechas coincidir con el encuentro que se disputará el mismo día 19, a las 12 del mediodía, que, en la 4ª jornada de liga, enfrentará al conjunto local con el S.P. Ribereña.

Urbano Martínez, presidente de la entidad amarilla, adelanta que, tras la conversación mantenida con el delegado local de AOEX, Faustino Bravo, se ha acordado que, “sean las voluntarias de la asociación oncológica, las encargadas de realizar el saque de honor”, previo al inicio del encuentro. Además, con el fin de “colaborar económicamente”, el club cocinará “una gran paella solidaria, al precio de 2 € el plato”, que se servirá a partir de las 14 horas, una vez finalizado el encuentro.

Con el objetivo de “asegurar” un mínimo de comensales, AOEX está adelantando la venta de tiques. En este sentido, Faustino Bravo, explica que, quienes deseen “colaborar y participar de la convivencia” que supondrá el almuerzo solidario que ofrece el Club Polideportivo Monesterio, “podrán adquirir anticipadamente sus tiques, en los puntos de inscripción para la Marcha Rosa, instalados en la calle Los Templarios y Paseo de Extremadura.

Lazo Rosa

No menos importante, asegura el delegado local de AOEX, es, “dar visibilidad a la lucha” contra esta enfermedad, a través de “gestos de apoyo”, como los recibidos por el ayuntamiento de la localidad. La mañana de este miércoles, 1 de octubre, Faustino Bravo, acompañado por la alcaldesa de la localidad, Loli Vargas y dos voluntarias de la asociación, desplegaron una gran pancarta, con un enorme lazo rosa, en la fachada principal del ayuntamiento, para, con este gesto simbólico, “incidir ante la ciudadanía” sobre la importancia de “apoyar la investigación y a quienes padecen esta enfermedad”.