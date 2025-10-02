Monesterio acoge en octubre los talleres Reto Rural Digital de la fundación Orange

La Fundación Orange, en colaboración con la Fundación FDI, entidad especializada en proyectos de inclusión social, llevará a cabo en Monesterio, 2 cursos de capacitación digital para personas mayores de 16 años, mujeres, jóvenes, inmigrantes y personas desempleadas, de Monesterio y su comarca, con el objetivo de mejorar su formación en competencias digitales.

Rocío Suárez Torres, técnica del proyecto Reto Rural Digital, explica que, durante el mes de octubre, los ciudadanos de la localidad podrán participar en “un curso básico y otro avanzado”, orientado a la mejora de las oportunidades personales y profesionales en el ámbito de los núcleos rurales. Se pretende, “responder” a las necesidades específicas de cada colectivo, con la intención última de “fortalecer” sus competencias digitales.

Reto Rural Digital, afirma Suárez, es una iniciativa que, centrándose únicamente en el uso del teléfono móvil, traerá hasta Monesterio una primera formación básica, que contempla contenidos como el uso básico del smartphone, seguridad en el móvil, aplicaciones del día a día, bulos y noticias falsas, redes sociales, creación de contenidos audiovisuales… a lo que se añaden, “usos tan sencillos como la actualización del teléfono, o la edición de fotos”.

En este caso, para un máximo de 15 plazas, el curso se impartirá durante los días 20, 21 y 22 de octubre, en horario de 10:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de la casa de la cultura.

Curso avanzado

Con el curso avanzado, los promotores pretenden “reforzar los conocimientos adquiridos en el básico”, a través de nociones como el uso responsable de la tecnología, la seguridad en internet y redes sociales, la Identidad y la Inteligencia Artificial y el uso de estas tecnologías en la infancia, entre otros.

Este segundo curso se impartirá durante los días 27, 28 y 30 de octubre, en el mismo horario y con el mismo número de plazas.

Ambas formaciones son totalmente gratuitas, contando para ello con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. La organización también cuenta con la colaboración del ayuntamiento y la Universidad Popular de Monesterio.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la casa de la cultura, o directamente con la Fundación Orange, a través del teléfono 660 408 126, o del email, retoruraldfi@gmail.com