La ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz

La suerte sonríe de nuevo a Badajoz a través de cupones de la ONCE. Nada más y nada menos que 780.000 euros es lo que ha repartido el cupón diario de la ONCE en esta ciudad en el sorteo celebrado ayer, 1 de octubre.

Los 780.000 euros corresponden a la venta de 8 cupones del número 79483 premiados a las cinco cifras con 35.000 euros cada uno, más un cupón del mismo número y serie 025, premiado con 500.000 euros.

José Antonio Gómez Montes, vendedor de la ONCE desde el año 2021, tiene su punto de venta en un quiosco situado en la avenida Carolina Coronado, junto a la estación de Renfe, en Badajoz, en la barriada de San Fernando, donde se han vendido los 9 cupones premiados.

Es uno más de los grandes premios que viene repartiendo esta organización en Badajoz. En junio, la suerte llegó al Hospital Universitario. En el punto de venta de Ana Belén Furtado Sánchez, vendedora de la ONCE, junto a Consultas Externas, se repartieron 350.000 euros del sorteo del cupón diario.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.600 vendedores de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.