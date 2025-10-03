Badajoz recibe 12,5 millones de Europa de los planes Edil para ocho proyectos de desarrollo de la ciudad

No es todo lo que se pidió, pero es un buen pellizco. Badajoz recibirá de Europa nada más y nada menos que 12.511.534 millones de euros, a través de la convocatoria de los planes Edil. Estos fondos europeos cubren el 85% de las inversiones que pretende acometer a través de esta estrategia el ayuntamiento pacense, que debe poner el resto, hasta completar una cuantía total de 14.719.451 euros. Si lo hace bien, la ciudad lo notará, como ya lo hizo con la inyección de la estrategia Edusi (15 millones de euros, de los que no se gastaron 2,5)

Esta cantidad de 14,7 millones, aunque es importante, es inferior a la solicitud que presentó el ayuntamiento, que ascendía a 20 millones de euros. Teniendo en cuenta la cofinanciación, son 4,5 millones menos de los que había pedido el gobierno municipal. En total, Extremadura recibirá más de 141 millones repartidos entre 21 municipios. Para Cáceres es la misma cantidad que para Badajoz.

La solicitud de ayudas que presentó el ayuntamiento pacense contemplaba ocho actuaciones: un espacio sociovecinal en el antiguo convento franciscano de la calle San Juan, la renovación de dos de los cuatro depósitos de agua de La Luneta, ampliar la flota de autobuses 100% eléctricos, un centro cívico y deportivo en Cerro Gordo, recuperar el proyecto del centro vecinal de Padre Tacoronte sin el uso residencial, la construcción de un nuevo circuito de BMX en Ciudad Jardín, acciones formativas para desempleados e inversiones en innovación y digitalización. Los ocho suman una inversión de 20 millones de euros, con lo cual, habrá que hacer algún recorte. Si se cumplen los plazos, una vez resuelta la convocatoria (las solicitudes se presentaron en febrero), los proyectos podrían empezar a desarrollarse en 2026.

Esta convocatoria de fondos europeos limita las acciones beneficiarias a zonas de renta inferior a la media, permite, sin embargo, dirigirlas a áreas aisladas con dificultad de comunicación, así como prima la sostenibilidad, la eficiencia e inversiones en proyectos con usos sociovecinales, recreativos, de innovación y recuperación del patrimonio histórico y los cascos antiguos.

La concesión de esta ayuda acaba de hacerse pública a través de la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente de la Vicepresidencia Primera del Gobierno y Ministerio de Hacienda, por la que se resuelve provisionalmente la convocatoria para la asignación de fondos de los planes Edil (Estrategias de Desarrollo Integrado Local).

El alcalde confirma que se acometerán todos los proyectos previstos, con fondos municipales

El alcalde, Ignacio Gragera, ha destacado tras adelantar este diario la noticia, que Badajoz sea junto a Cáceres las ciudades extremeñas que más fondos reciben de esta convocatoria "y estamos en el primer rango de todas las ciudades de España". Gragera ha matizado que se trata de una resolución "provisional", por lo que están revistando los criterios generales, pues el ayuntamiento sigue aspirando a un total de 20 millones. Según ha explicado, el ministerio ha rebajado las solicitudes para poder atender hasta el 70% de cada petición.

"Estamos contentos y satisfechos, se ha hecho un buen trabajo, la candidatura era muy consistente, todos los proyectos estaban más que validados y suficientemente maduros y a partir de aquí, trabajar en esa diferencia que hay entre lo que pedimos y lo nos han coincidido para que todos y cada uno se puedan materialidad".

Así lo ha expresado el alcalde, quien ha asegurado que todos los proyectos previstos se acometerán. Será con fondos municipales, para los que habrá que encontrar "la fórmula" en los próximos años. El plazo marcado para llevar a efecto este plan es de cuatro años desde la concesión definitiva. Según el alcalde, buscarán cómo hacerlo a través de fondos ordinarios y otras opciones. "No renunciamos a ningún proyecto", ha recalcado. En 2029 tendría que estar terminado todo el programa

¿Cuáles son las inversiones previstas en la ciudad?

En base a estos requisitos, el equipo de gobierno decidió que fuesen ocho las actuaciones a financiar con estos fondos europeos. Son menos que en la anterior convocatoria de la Edusi y se atienen a la Agenda Urbana.

El primero no es nuevo, pues se trata de completar el proyecto de rehabilitación y puesta en uso del edificio del conventual franciscano, que adquirió el ayuntamiento y donde ha comenzado ya las obras en el antiguo claustro, donde prevé trasladar servicios municipales técnicos, con una inversión de fondos propios presupuestados de 5 millones de euros. Con cargo a la Edil, pidió otros 4.790.000 euros para recuperar otra ala del inmueble, la más deteriorada, que se destinaría a las asociaciones y colectivos del entorno, para servicios complementarios del barrio, incluidos espacios expositivos y de formación.

El segundo proyecto tampoco es nuevo, pues se trata de renovar dos de los cuatro depósitos de agua de La Luneta, pendiente desde hace años de que la Junta de Extremadura diese un paso adelante. Se han pedido 2 millones de euros y el proyecto que el propio Gobierno regional ha facilitado. La idea es que la Junta aporte la misma cantidad para los otros dos depósitos.

El tercer proyecto consiste en renovar toda la flota de autobuses eléctricos de la ciudad, con 4,6 millones de euros.

El cuarto sí es novedoso, pues el ayuntamiento pretende construir con 3,4 millones de euros un centro cívico y deportivo en Cerro Gordo, en la parcela de uso deportivo que se desechó para la construcción del futuro instituto. Hubo otro proyecto para techar las pistas deportivas, pero técnicamente era complejo. Este nuevo centro se dividirá en tres ámbitos y las mismas alturas por tratarse de una parcela en pendiente: un espacio sociovecinal para asociaciones de vecinos y otros colectivos y servicios municipales, como el de Suerte de Saavedra; un polideportivo techado, como el de Antonio Domínguez y, en la parte de abajo, pistas deportivas al aire libre, posiblemente de pádel.

El quinto proyecto, con 700.000 euros, incluye acciones relacionadas con la Inteligencia Artificial, un nuevo software de contratación para agilizar los plazos y para acercar la Administración electrónica.

El sexto tampoco es nuevo, pues se trata de recuperar el proyecto de construir una nueva pista de BMX en Ciudad Jardín con un millón de euros.

El séptimo no está exento de polémica, pues ya se contempló con la Edusi y no salió adelante por la oposición de colectivos vecinales del entorno. De nuevo el ayuntamiento pone sobre la mesa la construcción de un centro cívico en la esquina de Padre Tacoronte con la calle Zapata, con 1.250.000 euros. Del proyecto anterior se ha descartado el espacio de uso residencial, que provocó el rechazo de colectivos del entorno y que se iba a poner en marcha con Cáritas y la Junta de Extremadura. Esta demanda de la ciudad ya se ha resuelto con la puesta en uso de 20 pisos en Suerte de Saavedra. En el edificio que ahora se pretende levantar habría espacio para asociaciones, para formación y para trabajadores del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS).

Por último, se reserva una partida de 260.000 euros para acciones formativas destinadas a personas desempleadas y desfavorecidas.