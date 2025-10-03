El mosaico previsto en la plaza de San José en Badajoz se pospone por la obra de Fundación CB

El ayuntamiento advirtió en julio de que el desarrollo de la obra de la plaza de San José, en el Casco Antiguo de Badajoz, estaría condicionada por el desarrollo de los trabajos en la sede de Fundación CB en la plaza de Santa María, porque solicitó el espacio donde estaba prevista la colocación de un mosaico de adoquines, para bombear el hormigón de la cimentación.

El mosaico (de calçadinha portuguesa, alusivo a la Alcazaba y sus murallas) se colocará cuando Fundación CB ya no necesite este espacio en la plaza de San José. Para ello no hará falta levantar el pavimento, pues se pondrá sobre el actual, como se ha hecho en el tramo situado bajo el Arco del Peso, en el acceso a la puerta del Capitel.

La colocación del mosaico no tiene fecha. El concejal de Urbanismo y Vías y Obras, Carlos Urueña, ha explicado a este diario que Fundación CB tenía previsto empezar a hormigonar en agosto, pero no ha podido hacerlo por la aparición de restos arqueológicos y roca en el solar, que tienen que excavar porque el proyecto contempla aparcamiento subterráneo.

La portavoz municipal socialista, Silvia González, ha preguntado este miércoles, a través de un comunicado, los motivos por los que el mosaico previsto en el proyecto no se ha colocado en la plaza. El PSOE quiere saber dónde se va a ubicar finalmente, pues el equipo de gobierno anunció que estaría en el centro de la plaza. A los socialistas les parece «acertada la reparación de las aceras con calçada portuguesa en taco blanco y negro, que habían sufrido un penoso mantenimiento, y también adecuada la ubicación de la estatua dedicada al monarca Alfonso X». Sin embargo, apuntan que la obra debería haber finalizado en agosto y se prolongará «como mínimo hasta mediados de noviembre, causando perjuicios a negocios, actividades culturales y a la ciudadanía en general».

Retrasos

Sabe el PSOE que la obra no está terminada ni recepcionada (comenzó el 3 de marzo y debió acabar en agosto, pero la empresa pidió en junio una prórroga de tres meses). «Sorprende -señala- que el mosaico no se haya ejecutado ya, sobre todo teniendo en cuenta que actualmente se trabaja en la calle Suárez de Figueroa», también incluida en el proyecto.

Urueña, por su parte, insiste (como informó en julio), en que el mosaico se colocará cuando Fundación CB deje necesitar este espacio, pues de haberse puesto, podrían destrozarlo con la hormigonera. Se hará posteriormente con un nuevo contrato, para el que, según el concejal, no habrá problema porque como se financia con planes de impulso solo habría que cambiar la partida presupuestaria. Urueña insiste en que hay que dar prioridad a la obra de Fundación CB, que es muy importante para el Casco Antiguo.