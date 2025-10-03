Muere un hombre de 30 años tras quedar atrapado en una máquina agrícola en Torresfresneda

Un hombre de 30 años ha fallecido este jueves tras quedar atrapado en una maquinaria agrícola en el paraje Torre Caño, en Torresfresneda. El Centro de Emergencias 112 Extremadura recibió el aviso y activó de inmediato el operativo.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del consultorio de la localidad, una patrulla de la Guardia Civil, bomberos del CPEI con base en Mérida y un técnico del CESSLA Badajoz, dependiente de la Dirección General de Trabajo.

Por el momento se investiga si el suceso se enmarca dentro de un accidente laboral, mientras se ha activado el protocolo correspondiente para esclarecer las circunstancias del trágico hecho.