Las mujeres tejedoras de Monesterio vuelven a su particular Operación Navidad

El año pasado llegaron a involucrar a más de 150 mujeres. Confeccionaron un árbol de Navidad monumental a base de miles de arandelas de ganchillo. El ayuntamiento lo instaló en el Paseo de Extremadura, convirtiéndose en el enclave más fotografiado de la decoración navideña del municipio.

Fue una “experiencia maravillosa”, rememora Celia Chavero, promotora de esta iniciativa que, a partir de esta actividad colaborativa ilusionó a muchas mujeres de todas las edades. Para muchas, sobre todo para las más mayores y aquellas que, por su estado no salen de casa, supuso un gran aliciente para desarrollar habilidades sociales en beneficio de la comunidad, sin olvidar otros importantes beneficios para la salud física y mental, a través de este pasatiempo compartido. Incluso, llegaron a involucrar a las mujeres de la residencia de mayores, para la elaboración de pompones de lana para la decoración del árbol y a muchas chicas jóvenes que, descubrieron por primera vez, esta técnica de tejidos entrelazados.

Nuevo proyecto

La experiencia resultó tan positiva y gratificante que, llegados a este mes de octubre, han vuelto a ponerse de acuerdo para retomar su proyecto. “Mis condiciones familiares y laborales han cambiado mucho en el último año, con lo que, en principio, no tenía previsto continuar con el proyecto este año”, pero, es tanta la “motivación y las ganas de mis compañeras que, al final, me han vuelto a liar”, narra Celia Chavero.

El nuevo proyecto contempla la elaboración de complementos, “de grandes dimensiones”, para su árbol de Navidad de croché. Sin querer desvelar mucho la idea sobre la que están trabajando, se trataría de elementos decorativos, típicamente navideños, que lucirán en algunos enclaves urbanos de la localidad. “Alguno de ellos, en la Glorieta del Jamón”, adelante Celia.

Llamamiento

El mismo grupo de wasap a través del que se organizaron en su primera aventura, “está que arde”. Ya cuentan con el apoyo del ayuntamiento que, les “garantiza” el material necesario para la elaboración de las arandelas de ganchillo. Este año, los colores utilizados serán “blanco, rojo y verde”.

Con la intención de poder contar con “todas aquellas mujeres mayores, “que no tienen wasap”, o con aquellas, que, con independencia de su edad, deseen sumarse a esta iniciativa, Celia, aprovechando la cercanía de la emisora municipal, Radio Monesterio, ha hecho un llamamiento para que, “quienes lo deseen”, se sumen a este nuevo proyecto y así, poder “incrementar” el número de las tejedoras de los elementos que “embellecerán nuestras calles en la próxima Navidad”.