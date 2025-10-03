Prisión provisional para el feriante de Badajoz detenido por el doble asesinato de Toledo

El Juzgado de Instrucción número 6 de Illescas ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el feriante de Badajoz detenido por su presunta implicación en la muerte a tiros de dos hermanos en el municipio toledano de Cabezarrubios del Monte en diciembre de 2023, según han informado fuentes de la comandancia de la Guardia Civil de Toledo.

Como adelantó ayer este diario, el feriante fue detenido el pasado miércoles en la localidad de Olivenza, cuando iba al juzgado.

En la operación, la Guardia Civil ha intervenido un arma corta de fuego ilegal, con munición y preparada para su uso. En el lugar del crimen, se encontraron casquillos de armas cortas y largas.

Además del feriante de Badajoz, han sido detenidos otras tres personas, familiares entre sí, por los mismos hechos. Dos de ellos fueron arrestados en la localidad madrileña de Mejorada del Campo el pasado 24 de septiembre, cuando estaban desmontando las atracciones de la feria, y otro, en Cebolla (Toledo). El juez también ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de los tres.

A los cuatro se le atribuyen dos delitos de asesinato.

Los hechos tuvieron lugar el 19 de diciembre de 2023, cuando dos hermanos, de 45 y 49 años vecinos del municipio de Fuente el saz del Jarama (Madrid), fueron tiroteados "sin posibilidad de defensa" en un camino a las afueras de Cabezarrubios del Monte. Sus cadáveres fueron hallados por un familiar, que dio la voz de alarma. Uno de los cuerpos estaba en el asiento del conductor y el otro, fuera del vehículo, en el suelo.

Investigación compleja

Las investigaciones se han prolongado durante un año y 10 meses debido a la complejidad de seguir la pista a los sospechosos, que se desplazaban constantemente por distintas comunidades españolas al ser feriantes.

Agentes de la Guardia Civil durante el operativo para detener a los sospechosos del doble crimen. / GUARDIA CIVIL

La investigación la ha llevado a cabo la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo (Área de delitos contra las personas) y ha contado con el apoyo del equipo de Policía Judicial de Talavera de la Reina (Toledo) y Badajoz y de personal de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y la capital pacense.