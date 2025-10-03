Víctima de accidente de tráfico en Badajoz: "Un accidente me quitó a mi hermano y a mí me dejó en silla de ruedas"

El palacio de congresos de Badajoz ha acogido una nueva edición del Road Show promovido por la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social y organizada por la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (ASPEX) con la colaboración de la asociación Trafpol. El espectáculo ha comenzado con música actual y luces de discoteca. Un dj en escena ha animado a los 900 participantes en este evento. Jóvenes de entre 16 y 24 años de edad procedentes de nueve centros educativos de la ciudad que respondían animados.

A lo largo de la «súper fiesta» de ayer, los asistentes han vivido distintos momentos de la mano de personas que han sufrido en primera persona un accidente de tráfico o aquellos que intervienen como profesionales en ellos.

«Me desperté y vi una manta dorada, era mi hermano»

Uno de los testimonios que más han impactado en los jóvenes ha sido el aportado por Laureano Norato, un pacense de 55 años que lleva desde los 21 postrado en una silla de ruedas: «Nos montamos con una persona que había consumido alcohol y no nos pusimos el cinturón de seguridad, que es lo que nos hubiese salvado la vida», recuerda. Él junto a su hermano y dos amigos estuvieron bebiendo cerveza, se marcharon a Almendralejo en coche y cuando se disponían a ir al pueblo de Feria sufrieron un accidente. «El conductor perdió el sentido del vehículo en una curva», cayeron por un desnivel y el coche dio varias vueltas hasta chocar contra una casa. Solo el conductor tenía consciencia y pudo sacar a los otros tres jóvenes del coche. «Cuando desperté estaba en el suelo y vi una manta plateada y dorada junto a mí. Me dijeron: un chaval que tiene tus mismos apellidos. Era mi hermano, 17 años», recuerda con emoción.

Aquel accidente le arrebató parte de él: «Me quitó a mi hermano y me dejó en silla de ruedas». Dos días después del accidente, los padres de Norato fueron al hospital y le dieron una de las noticias más duras de su vida: «Venían de enterrar a mi hermano pequeño y yo no pude estar». Durante siete meses permaneció ingresado en el hospital Nacional de Parapléjicos de España en Toledo. Desde ese momento, vive postrado en una silla de ruedas. «Esto ya no tiene cura, es para siempre, hasta que me muera estaré en una silla de ruedas», lamenta.

Igual de permanente es la ausencia de su hermano. Una falta que se recrudece cada Navidad. «Tenemos que quitar dos sillas, una para ponerme yo con mi silla de ruedas y otra la de mi hermano». Este mensaje caló mucho en los jóvenes asistentes a quienes transmitió que sus errores fueron dos: el alcohol y no usar de cinturón de seguridad. Una vida que cambió sobremanera para él que nunca más pudo practicar el deporte que le apasionaba, el ciclismo: «El viernes antes del accidente me llamó la Selección Extremeña para ir a un campeonato. Nunca pude ir porque perdí la movilidad», explica.

Una ausencia que permanece

Otro de los testimonios lo ha dado Sofía Cano, madre de una mujer fallecida en otro siniestro vial: «Volvía el último día de curso a Badajoz cuando otro coche impactó contra el suyo», cuenta. Fue muy cerca de la población pacense de Santa Amalia, en una recta con buena visibilidad. «La otra persona iba de Badajoz a Don Benito y le pasó algo, se fue contra mi hija», explica.

Desde entonces, la vida de su familia no ha sido la misma, tampoco la de su hijo que en el momento del accidente tenía un año y medio que ha sufrido mucho su ausencia: «Me preguntó yeya, ¿cuándo va a bajar mi mamá del cielo?». Esta madre incidió durante su testimonio en la importancia de tener claro que «alcohol, droga o medicación son incompatibles con el coche».

Impacto en los jóvenes

Una charla que ha impactado mucho a los jóvenes que se vieron visiblemente emocionados ante su relato. Uno de ellos fue Gerardo García, alumno del instituto Rodríguez Moñino de Badajoz que explicaba que esta actividad es «estrictamente necesaria, sobre todo, para los más jóvenes».

Él es conductor y esta experiencia le ha movido algo por dentro: «Una charla como esta ayuda a poner los pies en el suelo y a ser más consecuente con respecto a las personas que nos rodean». Se refería no solo a los familiares y amigos, sino a «todo el mundo, a cualquiera con el que te cruzas por la carretera y pueden sufrir daños o la muerte por tu culpa». Por ello, hace su propio llamamiento y pide precaución para «evitarlo a toda costa».