Las Clarisas Descalzas de Badajoz reciben a su nueva hermana, sor María Rocío Rodríguez Velarde

Sor María Rocío Rodríguez Velarde ya pertenece oficialmente a la Orden de Hermanas Pobres de Santa Clara, conocidas popularmente como Clarisas Descalzas. Se ha celebrado en la tarde de este sábado en el convento de Nuestra Señora de la Merced, situado en la plaza López de Ayala de Badajoz.

El acto ha estado presidido por el arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo, y se ha desarrollado en la festividad de San Francisco de Asís. A las 17.30 estaba previsto que diera comienzo la eucaristía en la que se desarrollaría la profesión de votos de la hermana natural de Lima, Perú.

El rito

En torno a un centenar de personas han participado de este momento señalado en la vida de sor María Rocío. Después de 10 años de formación en este convento pacense, confirmaba su compromiso con Dios en lo que ella consideraba como su boda con Cristo.

A las 17.33 han repicado las campanas del convento como señal de que un acontecimiento importante iba a producirse. Durante varios minutos han sonado y cuando han cesado ha comenzado la celebración. En la homilía, Rodríguez Carballo ha repetido en varias ocasiones "alégrate, alegrémonos", evidenciando el momento importante que se estaba viviendo en la tarde de este sábado.

Tras la homilía, el arzobispo ha sido el encargado de llamar a la religiosa y ella ha respondido: "Aquí estoy, Señor, porque me has llamado", como muestra de disponibilidad total.

Tras este momento en el que ha dado comienzo el rito, Rodríguez Carballo ha realizado el interrogatorio a María Rocío. Ha sido entonces cuando la limeña ha declarado su deseo de consagrarse a Dios y vivir según las reglas de Santa Clara. Estas son la de castidad, obediencia, no tener nada propio y la clausura.

Sor María Rocío postrada en el suelo mientras se recitan las letanías durante su profesión de votos en Badajoz. / J. H.

Instantes después, sor María Rocío Rodríguez Velarde se ha postrado en el suelo a los pies del altar como gesto de humildad y entrega. Mientras tanto, la asamblea ha cantado las letanías y dos niñas echaban pétalos de flores sobre la hermana. Este momento, ha sido uno de los más especiales en los que los asistentes han pedido a los santos por ella.

"Un don inmenso, inmerecido"

El último paso para la confirmación como religiosa ha sido la profesión de votos. La hermana ha leído la fórmula de profesión solemne, escrita de su puño y letra, de rodillas ante la madre abadesa, sor María del Carmen, y la ha firmado sobre el altar. En ella declara su deseo de "vivir en obediencia, sin propio y en castidad" hasta la muerte.

Después ha recibido dos símbolos de su compromiso: un anillo y una corona de espinas. Esta última "simboliza su entrega total a su esposo Jesucristo, que fue coronado de espina".

La recientemente ingresada en la orden de las Clarisas Descalzas describía este momento como: "Un don inmenso, inmerecido". Y aseguraba que para ella suponía "un derroche de amor que no se puede expresar con palabras".

Su familia no pudo acompañarla en este importante acto, al menos, físicamente. Aunque sí lo hicieron espiritualmente: "Mi madre está muy contenta, siempre me ha apoyado. Mis hermanos también, cada uno a su manera, respetando mi decisión", precisaba.

La celebración de esta "boda" se ha diseñado de manera sencilla y en la intimidad del convento. Según expresaba sor María Rocío, con dulces, bocadillos y algunas bebidas compartidas con las hermanas.