Juzgan en Badajoz a tres acusados de regentar dos 'narcopuntos' en el Cerro de Reyes y la Uva

Tres varones se sentarán este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz acusados de regentar dos ‘narcopuntos’ en las barriadas del Cerro de Reyes y la Uva, donde presuntamente vendían cocaína y heroína y, en menor medida, también hachís.

La fiscalía sostiene que uno de ellos gestionó uno de los puntos de venta de droga en la calle La Golondrina, de común acuerdo con terceros, desde, al menos, finales del año 2021 hasta el 12 de diciembre de 2022, fecha en la que la Policía Nacional registró la vivienda en una operación antidroga. Los otros dos investigados, según el ministerio público, realizaban la misma actividad en una vivienda de la calle Guadiana propiedad de la familia de uno de ellos, como mínimo, durante los últimos cuatro meses de 2022.

En ambos casos, según el ministerio público, la venta de sustancias estupefacientes se realizaba en el interior de las casas desde habitáculos ‘bunkerizados’, acorazados con gruesas planchas metálicas, que contaban con sumideros y desagües para facilitar la desaparición de la droga en caso de la llegada de la policía, con pequeños huecos rectangulares para efectuar la transición de la ‘mercancía’ y el dinero y sistemas de videovigilancia.

En su escrito, la fiscalía señala que durante el tiempo que estuvieron funcionando estos dos ‘narcopuntos’, el trasiego de consumidores era «continuo e incesante», llegándose a formar, en el caso del de Cerro de Reyes, «auténticas veredas» en el parque del arroyo Calamón hasta la vivienda debido al constante paso de personas.

Los compradores consumían la droga en el mismo lugar o fuera.

La Policía Nacional estableció un dispositivo de vigilancia sobre ambos puntos de droga e intervinieron sustancias estupefacientes a un gran número de consumidores que reconocieron haberlas adquirido en esos inmuebles. En el caso del Cerro de Reyes, llegaron a incautar sustancias hasta a 34 personas, y en la investigación de la Uva, a media docena.

Máscaras antigás y una bañera con amoniaco

En diciembre de 2022, ambas viviendas fueron registradas por los agentes. En la primera, hallaron a 11 personas consumiendo en su interior sustancias estupefacientes que presuntamente habían adquirido en ese mismo lugar y envoltorios con restos de droga. Además, en el habitáculo bunkerizado intervinieron una libreta con anotaciones, una balanza de precisión y un teléfono móvil fracturados, dos máscaras antigás y dinero escondido. También descubrieron un circuito cerrado de televisión.

Cuatro días después del registro, la policía volvió a intervenir droga a un consumidor cuando salía de este inmueble.

Mientras, en la vivienda de la Uva, se encontró un único envoltorio con restos de droga. En la parte trasera de la casa, había una bañera que emanaba un fuerte olor a amoniaco, a través de la que presuntamente uno de los acusados se había deshecho de sustancias estupefacientes arrojándolas por las cañerías del desagüe. Aunque se levantó la bañera, no se hallaron restos.

El valor de la droga incautada se valoró en poco más de 520 euros.

Inicialmente, fueron detenidas ocho hombres de entre 24 y 62 años, pero los cargos solo se han mantenido contra los tres acusados.

Refuerzo de la seguridad en la Audiencia

La fiscalía pide 5 años de cárcel para cada uno de ellos y una multa de 1.000 euros por sendos delitos contra la salud pública, mientras que las defensas, en manos de Rosa Dorado, José Duarte y Alfredo Pereira, solicitan su absolución.

El juicio por estos hechos se celebra este lunes y se reforzará la seguridad en el edificio de la Audiencia, ya que entre testigos, policías y peritos están citadas más de 125 personas.