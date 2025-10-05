«Nunca imaginé que subir vídeos me llevaría a darle la mano al Cholo Simeone»

¿Cómo surge la idea de ser ‘LaVozdelAtleti’?

Pues es un proyecto que nace hace muchos años, aunque no con ese nombre. Desde bien pequeño he seguido a este equipo. Mercado de fichajes, partidos, noticias... Cuando salieron las redes sociales, hace unos diez años, pues, aparte de crearme mi perfil profesional, creé también uno del Atlético de Madrid, donde subía mis chorradas, fotos, cromos. A partir de ahí, con el paso de los años, le fui dando forma y me fui adaptando. Nació como un hobby que une mis dos pasiones, mi equipo de toda la vida y la comunicación.

¿Cuándo empezó a ser consciente de que su repercusión estaba aumentando?

Pues los seguidores empezaron a subir rápidamente. Mis amigos me decían: ya tienes 20.000 seguidores, ya tienes 30.000... pero yo seguía sin darle importancia. En aquella época no había muchos creadores e influencers y yo era de las pocas personas que subía este tipo de contenido. Todo cambió a raíz de la pandemia. Las redes ya estaban en auge y ya había mucha más competencia. Por lo que en ese tiempo le di unas cuantas vueltas al proyecto. Decidí darle una nueva forma y sobre todo, diferenciarme, por lo que cambié el nombre a ‘LaVozdelAtleti’.

¿Qué tipo de contenido publica?

Tras cambiar el nombre, también tocaba cambiar el contenido. Yo nunca enseñaba la cara, era un canal anónimo, pero comencé a mostrarla porque sabía que para crecer e innovar era necesario. Mi objetivo es mantener a todos los atléticos informados del día a día de su equipo, por lo que el contenido lo adapto según lo que pida el momento. Lo que es de suma importancia es ser constante , mantener una actividad diaria y sobre todo, no subir vídeos e información por subir, si no cosas elaboradas y originales que tengan tu toque y sean de interés para la audiencia.

¿Con cuánta frecuencia asiste a los partidos del Atlético de Madrid?

Al ser de Badajoz la cosa se complica mucho más que si vives en Madrid. Suelo ir al el estadio una par de veces al mes, que ya es bastante, teniendo en cuenta la distancia. Eso sí, no me pierdo un partido. Si no es en vivo, los veo por la tele. Desde que tengo uso de razón, no recuerdo una temporada en la que me haya perdido más de dos partidos del Atleti.

¿Cuándo comenzó a colaborar con el equipo?

Cuando empiezo a enseñar la cara, las marcas, al ver mis seguidores y que los vídeos funcionan bien, empiezan a llamarme para colaborar. Incluso el propio Atlético me ha llamado en un par de ocasiones. Mi primera participación fue en la iniciativa ‘Gol Ball’. Tuve que estar presente en un partido del Atleti para recoger los balones con los que se marcaban los goles y hacer que los jugadores goleadores lo firmaran, por lo que pude intercambiar unas palabras con ellos. Y desde ahí han ido llegando una tras otra. Me han invitado al palco, a vivir los partidos a pie de campo, he conocido a los jugadores y leyendas e incluso he jugado un partido en el Metropolitano.

¿Qué se siente al ver que su hobby se ha convertido en la vía para cumplir sus sueños?

Pues por mucho tiempo que pase, aún no te lo crees. Como iba a pensar yo que lo que estaba haciendo por gusto iba a coger tanta repercusión. Al principio me dio un poco de miedo, pero son oportunidades que no puedes dejar pasar. Ahora voy a los partidos y muchos de los aficionados me reconocen. Todo se debe a mi trabajo y esfuerzo, pero aun así nunca me iba a imaginar que iba a darle la mano al Cholo Simeone o conociendo a los jugadores e incluso teniendo buena relación con algunos de ellos, como Giuliano.

¿Qué espera del futuro? ¿Vivirá de ello?

'LaVozdelAtleti' nació como un hobby y aún sigue siéndolo. Esto no es para mí ni para ganar nada, está hecho por y para los atléticos. En el futuro no lo sé, pero ahora no vivo de ello. Quiero seguir mi trayectoria personal como periodista y comunicador. Ojalá y mi futuro esté relacionado con el Atleti y pueda mudarme a Madrid para estar a la última hora y poder montar mi propio medio de comunicación como la verdadera voz del Atlético de Madrid.