Un camión atropella a una mujer en un paso de peatones del Puente Real de Badajoz

La víctima ha sufrido lesiones graves en una pierna y ha tenido que ser trasladada al hospital

El conductor ha dado negativo en alcohol y drogas

Uno de los pasos de peatones del Puente Real de Badajoz.

Uno de los pasos de peatones del Puente Real de Badajoz. / LCB

Claudia Goyeneche

Badajoz

Susto en uno de los pasos de peatones del Puente Real de Badajoz. Un accidente de tráfico ocurrido a las 9.00 horas de este lunes en la salida del puente, en la margen derecha, ha dejado una mujer herida de gravedad.

El suceso se ha producido cuando un camión que procedía de la calle Julio Cienfuegos Linares realizaba la maniobra de incorporación al puente. Durante el giro, el vehículo ha atravesado un paso de peatones en el momento en que una conductora había bajado de su patinete eléctrico y se disponía a cruzar a pie.

En esa maniobra, el conductor peridó ángulo de visión y ha arollado a la mujer, que ha sufrido graves lesiones en una pierna. La víctima ha sido trasladada de inmediato al Hospital Universitario.

El camionero ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. La Policía Judicial de Tráfico ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

