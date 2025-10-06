Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigan la muerte de un hombre de 57 años por arma de fuego en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros / GUARDIA CIVIL

EP

La Guardia Civil investiga el fallecimiento este domingo de un hombre de 57 años por arma de fuego en el campo de tiro de la localidad pacense de Jerez de los Caballeros, en el que se descarta la intervención de terceras personas.

El suceso ha tenido lugar sobre las 13.00 horas de este domingo en el campo de tiro de Jerez de los Caballeros, cuando el fallecido, un vecino de esta localidad, ha fallecido por arma de fuego, según los datos aportados por la Guardia Civil.

