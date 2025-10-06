El Monasterio de Tentudía acoge un encuentro diocesano sobre los cuidados del planeta

Bajo el denominativo, ‘Paz con la creación’, el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, presidió, este domingo, 5 de octubre, en el Monasterio de Tentudía, un encuentro diocesano por la ecología integral y por la paz, en el que participaron alrededor de 350 peregrinos, llegados desde distintos puntos de la diócesis y de la comarca de Tentudía.

“Son muchas las razones que nos están llamando a una verdadera ecología integral en nuestro mundo actual”. Entre ellas, rezaba la convocatoria de este encuentro, elaborada por el Delegado Episcopal de Ecología Integral, José Moreno, “los fuegos en nuestras propias tierras, hoy mismo el dolor, el llanto y la muerte en las guerras fratricidas y genocidas en Gaza y en Ucrania, la desigualdad y la injusticia vertidas en el hambre de los que tienen que salir de sus tierras y pueblos, los refugiados por causa del clima y de la violencia, nuestra propia naturaleza rota y herida en montes, ríos, llanuras, aguas, animales…

Estas son algunas de las razones para la convocatoria de esta jornada, con el objetivo común de, “rezar y celebrar juntos, reflexionar a la luz del evangelio, manifestarnos y comunicar nuestro sentir en la sociedad y así, comprometernos personal y comunitariamente, asumiendo retos reales y actuales”. Y todo ello, “en un lugar paradigmático de la sierra”. En la cima de Tentudía, punto más alto de la diócesis, donde los participantes reflexionaron juntos, “para concienciarnos y manifestarnos en la paz y en la riqueza, también en la belleza de nuestra propia tierra y sencillez de nuestros pueblos extremeños”.

Uno de los momentos del Encuentro Diocesano en Tentudía / Miguel Ángel García

Programa

El programa de actos se inició a las 10:30 horas, con la acogida a los participantes. A las 11:00 horas, se celebró el ‘Vía Creationis’, elaborado por la delegación diocesana, con sus 8 estaciones a la luz del génesis y el Libro de la Ciencia.

Tras un receso, el arzobispo presidió la, ‘Eucaristía de la Creación, concelebrada por José Moreno, delegado Episcopal de Ecología Integral; Francisco José Fernández, Vicario de Evangelización; Miguel Ángel García, párroco de Monesterio y Calera de León; Leonardo Terrazas, copárroco de Calera de León; y el padre Orlando Corzo. Una vez finalizada, se celebró una ‘Mesa fraterna’, en medio de la naturaleza de Tentudía. La jornada finalizó con una paella solidaria, cuya recaudación irá a parar al proyecto solidario que desarrolla en Perú, el misionero extremeño César Caro Puértolas, a través de becas universitarias para jóvenes de la Amazonía, para su acceso a estudios superiores.

La organización contó con el apoyo y la colaboración de la Hermandad de la Virgen de Tentudía de Calera de León y Cáritas Parroquial de Monesterio, entidad encargada de canalizar los donativos. Durante la Eucaristía actuó la coral Cabarco, de Monesterio. La jornada de convivencia se prolongó hasta bien entrada la tarde.