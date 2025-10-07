Aulas vacías en Monesterio con un seguimiento del 80% de los docentes

El personal docente de los centros educativos de Monesterio ha secundado, masivamente, la huelga general en la enseñanza pública, convocada por los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT. La movilización ha dejado en casa a la práctica totalidad del alunado del colegio de Infantil y Primaria El Llano y del IES Maestro Juan Calero.

Según los datos ofrecidos por los directores de ambos centros educativos, el seguimiento de la convocatoria ha contado con el apoyo del 80% de los docentes. Las familias, también han dejado en casa a sus hijos e hijas, “queremos creer que, en muchos casos, en apoyo a nuestras reivindicaciones”, afirman, tanto la directora del Juan Calero, Luisa Díaz, como el director de El Llano, Juan Molina.

Del total de 53 docentes, únicamente 10, acudieron a las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria Maestro Juan Calero, con lo que, participaron en la jornada de paro, alrededor de un 80% de profesores y profesoras. En cuanto al número de alumnos y alumnas, de los 400 matriculados, solo 15, acudieron a sus aulas. Cabe destacar que el 100% del alumnado de transporte se quedó en casa.

Los datos son muy similares en el colegio de Infantil y Primaria El Llano, donde, únicamente acudieron a trabajar 6 maestros y maestras, de los 53 que conforman la plantilla docente. De los 350 niños y niñas matriculados, únicamente 3, acudieron a clase. Pese a la jornada de huelga, el centro mantuvo abierto el comedor escolar y las jornadas extraescolares de tarde.

Siguiendo la resolución de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, ambos centros públicos, establecieron los servicios mínimos con los que garantizar los servicios esenciales y el derecho a la formación del alumnado.

Motivos

Según los sindicatos convocantes, esta reivindicación comenzó en noviembre de 2024 y el 15 de mayo de 2025 tuvo lugar la última reunión, sin acuerdo, con la consejería de Educación. “Con los últimos acuerdos firmados en otras Comunidades Autónomas, los docentes de Extremadura seremos, el 1 de enero de 2026, los peor pagados de toda España”, argumentan. Ante la “falta de respuesta”, se ha convocado esta huelga.