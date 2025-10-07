Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huelga general en la enseñanza para reclamar la equiparación salarial

Aulas vacías en Monesterio con un seguimiento del 80% de los docentes

Al colegio de Infantil y Primaria ‘El Llano’ acudieron 6 maestros y 3 alumnos. El IES Maestro Juan Calero recibió a 15 estudiantes y solo acudieron a trabajar 10 docentes

Aulas vacías en el colegio de Infantil y Primaria El Llano de Monesterio

Aulas vacías en el colegio de Infantil y Primaria El Llano de Monesterio / Cedida

Rafael Molina

Monesterio

 El personal docente de los centros educativos de Monesterio ha secundado, masivamente, la huelga general en la enseñanza pública, convocada por los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT. La movilización ha dejado en casa a la práctica totalidad del alunado del colegio de Infantil y Primaria El Llano y del IES Maestro Juan Calero.

 Según los datos ofrecidos por los directores de ambos centros educativos, el seguimiento de la convocatoria ha contado con el apoyo del 80% de los docentes. Las familias, también han dejado en casa a sus hijos e hijas, “queremos creer que, en muchos casos, en apoyo a nuestras reivindicaciones”, afirman, tanto la directora del Juan Calero, Luisa Díaz, como el director de El Llano, Juan Molina.

 Del total de 53 docentes, únicamente 10, acudieron a las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria Maestro Juan Calero, con lo que, participaron en la jornada de paro, alrededor de un 80% de profesores y profesoras. En cuanto al número de alumnos y alumnas, de los 400 matriculados, solo 15, acudieron a sus aulas. Cabe destacar que el 100% del alumnado de transporte se quedó en casa.

 Los datos son muy similares en el colegio de Infantil y Primaria El Llano, donde, únicamente acudieron a trabajar 6 maestros y maestras, de los 53 que conforman la plantilla docente. De los 350 niños y niñas matriculados, únicamente 3, acudieron a clase. Pese a la jornada de huelga, el centro mantuvo abierto el comedor escolar y las jornadas extraescolares de tarde.

Siguiendo la resolución de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, ambos centros públicos, establecieron los servicios mínimos con los que garantizar los servicios esenciales y el derecho a la formación del alumnado.

Motivos

 Según los sindicatos convocantes, esta reivindicación comenzó en noviembre de 2024 y el 15 de mayo de 2025 tuvo lugar la última reunión, sin acuerdo, con la consejería de Educación. “Con los últimos acuerdos firmados en otras Comunidades Autónomas, los docentes de Extremadura seremos, el 1 de enero de 2026, los peor pagados de toda España”, argumentan. Ante la “falta de respuesta”, se ha convocado esta huelga.

