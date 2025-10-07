La Escuela de Artes y Oficios de Badajoz sigue sin fecha de apertura pese a la promesa de iniciar el curso en octubre

La Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz continúa sin fecha concreta de apertura. El ayuntamiento de la ciudad confirmó hace semanas que el curso 2025/2026 comenzaría en octubre en la nueva sede del centro, ubicada en el antiguo colegio San Pedro de Alcántara, pero lo cierto es que, a día de hoy, no hay calendario definido. Desde el consistorio se limitan a asegurar que “cuando haya novedades” las comunicarán, pero reconocen que “por ahora no hay fecha”.

Durante el pasado curso, el inicio de las clases se fue posponiendo en varias ocasiones hasta que finalmente se suspendió por completo al no estar las instalaciones preparadas y los continuos retrasos han mermado la confianza de alumnos y alumnas, que temen que la historia se repita.

Aunque el edificio ya tiene actividad administrativa, la falta de certezas ha generado un profundo malestar entre los alumnos. “Lo único que sabemos es lo que ha dicho el ayuntamiento en los medios, que el curso empezaría en octubre y lo que ha publicado la escuela en su página web, que están trabajando para poder iniciar las clases cuanto antes”, explica Francisco Carrallo, presidente de la Asociación de Alumnos de la escuela. “Pero también dicen que los problemas que hay ahora mismo son de tipo administrativo, que ellos son ajenos a todo eso. Y esa es toda la información que tenemos”, añade.

La situación arrastra las consecuencias del año pasado, cuando el alumnado perdió el curso completo tras varios anuncios fallidos. “Sabíamos que podía haber algún retraso, pero en ningún caso imaginábamos que íbamos a estar un año entero en blanco”, lamenta Carrallo. “Eso supuso que muchos alumnos no pudieran buscar otras opciones: ni matricularse en otras academias, ni organizar su año de otra manera, con clases particulares o con otro tipo de formación. Básicamente, hipotecaron el año entero”, denuncia.

El temor ahora es que el retraso vuelva a repetirse. “El miedo es que nos pase lo mismo otra vez. Los plazos de matrícula en otros centros y academias ya han terminado, las clases están llenas y si esto no empieza pronto, nos vamos a quedar otra vez fuera de todo”, advierte el presidente de los alumnos.

Única escuela oficial de arte

Desde la asociación reclaman que se abra la escuela cuanto antes, incluso aunque no esté todo completamente solucionado. “Lo que pedimos es que se inaugure ya. Es cierto que puede haber problemas, pero creemos que se pueden ir solucionando con los alumnos dentro”, señala Carrallo. “A no ser que sean problemas gravísimos que afecten a la seguridad o que impidan absolutamente dar clases, no vemos justificación para seguir retrasando el inicio y estamos hablando de la única escuela oficial de arte que hay en la ciudad de Badajoz”, recuerda Carrallo. “Por eso es tan importante que se abra ya y no se desperdicie más tiempo”.

Carrallo es contundente: “Esto no tiene justificación. Para un traslado de una escuela, con unas obras ya terminadas, llevamos más de un año y pico de retraso. Dos centros cerrados, un curso entero perdido y a día de hoy seguimos sin saber cuándo podremos volver a las aulas. Es indignante y vergonzoso”.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Badajoz evita comprometerse con una fecha. “Cuando haya novedades os avisaremos, pero por ahora no”, se limita a señalar a este diario.