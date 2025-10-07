Familias de Badajoz: “Entendemos la huelga de profesores, pero los servicios mínimos son insuficientes”

La jornada de huelga convocada por los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública ha tenido hoy un amplio seguimiento en los colegios e institutos de Extremadura, con clases suspendidas en muchos centros y servicios reducidos al mínimo.

Los maestros se han echado a la calle para exigir al Gobierno regional la homologación salarial con la media estatal y la huelga, según los sindicatos docentes, está siendo secundada por el 80% de los 700 centros educativos públicos.

La protesta, que reclama mejoras en las condiciones laborales y en la calidad del sistema, ha provocado que miles de familias tengan que reorganizar su día a día ante la falta de garantías sobre el desarrollo normal de las clases. En muchos casos, los centros han advertido a través de plataformas como Rayuela de que no podían asegurar que se impartieran las seis horas lectivas completas, ya que el número de docentes que secundaría el paro era incierto.

En los últimos días, la conversación entre las familias ha sido prácticamente la misma: “¿Tú les vas a llevar el martes al cole?” La decisión no ha sido fácil y aunque la mayoría entiende las razones de la huelga, muchos coinciden en que los servicios mínimos se quedan cortos.

Padres y madres opinan

Esther Risco, con tres hijos en diferentes etapas -primaria, secundaria y educación especial- ha optado por no llevarlos al colegio: “No me garantizan que vaya a haber suficiente personal en el colegio y además no va a ser lectivo. Estoy de acuerdo en que los profesores hagan huelga si es bueno para ellos, pero me temo que con un día no va a ser suficiente”.

Otras, como Ana Belén C. B., sí han llevado a sus hijos al CEIP Guadiana de Badajoz. A pesar de apoyar las reivindicaciones del profesorado, explica que la conciliación familiar le impide dejarlos en casa: “En nuestro colegio se mantienen los servicios de comedor y aula matinal habituales, por tanto, los llevamos. Sí es verdad que los servicios mínimos me parecen bastante escasos, porque solo está el director del colegio y no se podría dar una respuesta amplia si asisten muchos niños a clase, pero salvo eso, estoy de acuerdo con las demandas del colectivo”.

También Juani de la Flor ha tenido que llevar a su hija de 7 años a clase en el colegio de Cerro Gordo: “Comprendo las demandas, pero para los padres es un fastidio porque no podemos pedirnos días en el trabajo por estas cosas, tenemos que ir gastando los días de asuntos propios. No me queda más remedio que llevarla al cole, aunque haya pocos profesores”, señala.

Mari Carmen Fernández ha hecho lo mismo con su hijo en el IES Domingo Cáceres, aunque no oculta su preocupación: “Nos han dicho que habrá solo servicios mínimos y me parece muy poco para dejar a tantos jóvenes solos. No veo bien que en un instituto con tantos adolescentes no haya personal suficiente”. Añade que, según un mensaje enviado por la plataforma Rayuela, las faltas de asistencia se considerarán justificadas: “En la clase de mi hijo la mayoría de los padres trabajamos y les hemos llevado. De hecho, tan solo han faltado 9 niños de 27”.

"No hay control"

En el colegio Los Glacis, un matrimonio con dos hijos ha podido organizarse para que uno de los progenitores se quede en casa, pero reconocen las dificultades para muchas familias: “Para quienes trabajan los dos, es una faena, porque con tantos niños no hay control y no te queda otra que llevarlos. Sabemos que en otras ocasiones ha habido conflictos en el patio porque -en estos casos- es donde pasan la mayoría de la jornada. Estamos a favor de la huelga, pero debería haber un servicio mínimo de calidad, que garantice el cuidado de los pequeños”.

La mayoría de los centros han enviado mensajes a las familias, avisando de que no podrán atender llamadas de padres que quieran recoger a los niños a mitad de la mañana salvo causa justificada, ya que los servicios mínimos se reducen al director y al jefe de estudios y la atención, hoy, será diferente.