La Guardia Civil desactiva una granada de mano hallada en una finca de Valencia del Mombuey
Europa Press
El Grupo Especial de Desactivación de Artefactos Explosivos (Gedex) de la Guardia Civil ha desactivado una granada de mano hallada en una finca del término municipal pacense de Valencia del Mombuey.
Un vecino esta localidad que realizaba labores agrícolas en una parcela de su propiedad halló en la tarde de este pasado jueves en una acequia próxima lo que podría ser un artefacto explosivo, tras lo que dio aviso inmediato a la Guardia Civil.
Los agentes activaron el protocolo de actuación en estos casos, acordonaron la zona de seguridad y pasaron el aviso al Gedex de la Guardia Civil con sede en Cáceres.
Trasladados éstos hasta el lugar del hallazgo y una vez analizado y estudiado el artefacto, averiguaron que se trataba de una granada de mano, no pudiendo determinar su marca y modelo dada la antigüedad de la misma, posiblemente mucho anterior a la Guerra Civil.
El proyectil fue desactivado de una forma controlada con todas las medidas de seguridad, según ha recalcado la Guardia Civil en nota de prensa.
Este cuerpo ha informado de que, ante la localización de este tipo de artefactos, pese al tiempo transcurrido y aunque presenten aspectos inofensivos, pueden mantener sus propiedades explosivas intactas.
Por ello, cualquier manipulación indebida puede activar su carga, por lo que no se debe manipular ni trasladarlos de lugar y se tiene que avisar lo antes posible a la Guardia Civil.
Además, y mientras tanto se personen los agentes, los ciudadanos se deben alejar y señalizar la zona, de forma que puedan impedir que otras personas se acerquen al lugar.
