Suceso
Un hombre está en estado grave tras golpearse la cabeza al caerse en una calle de Calera de León
La víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario de Badajoz
Un hombre ha resultado herido de gravedad este martes tras sufrir una caída en una calle de Calera de León, en Badajoz. Como consecuencia del accidente, la víctima ha sufrido un traumatismo craneal y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Badajoz.
El accidente se ha producido sobre las 13,25 horas en la calle Luis Chamizo, momento en el que el 112 de Extremadura recibía la llamada de la emergencia.
El afectado ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza que le ha producido un traumatismo y ha ingresado en estado grave en el complejo hospitalario pacense.
El 112 ha movilizado a los servicios de emergencias, entre los que se encuentran un helicóptero medicalizado y dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, así como efectivos de la Guardia Civil.
