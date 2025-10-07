Monesterio cerró septiembre con 19 desempleados más que el mes anterior

La rescisión de contratos en el sector servicios ha sido clave en el aumento del número de personas desempleadas durante el pasado mes de septiembre. Según los datos que ofrece el Servicio Extremeño Público de Empleo, Monesterio cerró el noveno mes del año con un total de 296 personas paradas, (19 más que en agosto). De las personas en situación de desempleo, 213 son mujeres y 83 hombres. Mientras que el paro femenino aumentó en 17 personas, el masculino lo hizo, solo en 2.

Se da la circunstancia de que, mayoritariamente, quienes perdieron su empleo en septiembre, son trabajadoras del sector servicios. Tanto es así, que, en el último mes, este sector aumentó en 14, el número de personas sin empleo. Todas fueron mujeres.

Agricultura, cerró septiembre con 9 personas paradas, (2 más que en agosto). Industria pasa de 22 a 21 personas en desempleo. Construcción, aumenta hasta los 25 desempleados, (+2). Servicios, pasa de 207 personas paradas en agosto, a 221 en septiembre y, finalmente, el sector sin actividad aumenta en 1 desempleado, al pasar de 19 a 20.

En cifras interanuales en el municipio de Monesterio el paro bajó en un total de 28 personas. En septiembre de 2024, el paro afectaba a un total de 324 vecinos y vecinas, frente a los 296 actuales. En los últimos 12 meses el paro ha descendido en 20 mujeres y 8 hombres.

Teniendo en cuenta el número de personas sin empleo de la última década, la localidad posee 189 parados menos. En septiembre de 2015, el número de personas sin trabajo fue de 485.

Grado de ocupación

Las cifras del paro del pasado mes de septiembre vuelven a dejar constancia de que el mayor número de personas sin empleo en Monesterio son las que pertenecen al grupo de ocupaciones elementales. Aquí se agrupan un total de 140 parados, de los que 102 son mujeres y 38 hombres.

Los trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, acumulan un total de 70 parados, (60 mujeres y 10 hombres). En el grupo de empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina el número total de personas paradas es de 34, (29 mujeres y 5 hombres). Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción, cerró septiembre con 27 parados, (7 mujeres y 20 hombres). Técnicos y profesionales científicos e intelectuales, posee actualmente 25 personas en situación de desempleo, (19 mujeres y 6 hombres). El grupo de técnicos y profesionales de apoyo, tenía en septiembre 17 personas desempleadas, (12 mujeres y 5 hombres). Finalmente, operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores, cerró mes con 8 parados, (3 mujeres y 5 hombres).