La Policía Local hará controles preventivos durante esta semana en Don Benito

Forma parte de una campaña de la DGT con especial atención en el uso del teléfono móvil al volante mientras se conduce por ciudad

Agentes de la Policía Local de Don Benito.

Samuel Sánchez

Don Benito

La Policía Local de Don Benito se suma a la campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) que se desarrolla del 6 al 12 de octubre y que está centrada en la lucha contra las distracciones al volante.

Desde el cuerpo policial dombenitense, han informado que durante toda la semana se llevarán a cabo controles preventivos diarios, con especial atención al uso del teléfono móvil, del GPS o incluso a gestos cotidianos como revisar papeles mientras se conduce. Desde la Policía Local recuerdan que el 30% de los accidentes con víctimas mortales tienen como causa principal la distracción, por lo que insisten en la importancia de evitar estas conductas.

El mensaje es claro: “Un ‘ya contesto luego’ siempre será mejor que un ‘ya es tarde’”.

