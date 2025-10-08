Alertan de un timador de pisos de alquiler en Badajoz: acumula una veintena de denuncias

Lo que parecía una buena oportunidad para alquilar un piso en Valdepasillas acabó convirtiéndose en una estafa. Dos jóvenes pacenses han denunciado a un hombre de Badajoz tras abonarle 275€ en señal de una vivienda de un anuncio ficticio. El inmueble nunca existió, y según ha podido conocer este diario, el timador acumula una veintena de denuncias y tiene abiertos procedimientos penales por hechos similares.

Los últimos afectados son Montse Gónzalez y Antonio Jesús, que llevaban varios meses buscando independizarse. Son amigos, ambos trabajan y querían abrir una nueva etapa como compañeros de piso. Fue entonces cuando, tras un tiempo buscando en portales inmobiliarios, encontraron la oferta «perfecta». Respondieron a un anuncio que ofrecía un piso de 85 metros cuadrados con tres habitaciones y dos baños por 550 euros al mes en el barrio de Valdepasillas, concretamente en la avenida de José María Alcaráz y Alenda. Por motivos laborales, la ubicación les convenía a ambos.

Montse cuenta que el anuncio del inmueble no levantó sospechas. «Las fotos eran normales, nada raro. No era un precio súper súper barato, pero estaba muy bien», explica.

El arrendador, que se presentó como particular (de nombre Óscar), les reclamó varios pagos por adelantado: primero una señal simbólica de 50 euros para reservar la vivienda. «Me dijo que eran 50 o 100 euros, que luego se descontarían de la fianza del primer mes», relata la afectada. Tras enviar el dinero, el timador les exigió más. La siguiente transacción fue de otros 50 euros. Poco después, el hombre reclamó una cantidad mayor, asegurando que su socio —en realidad, decía, su padre— exigía el 25% del total de la fianza y el primer mes de alquiler. Entonces pidió 175 euros adicionales. «Me cuadró todo… pensamos que era lo normal para reservarlo», señala Montse.

Los afectados no sospecharon de las intenciones del estafador. Explican que la situación del alquiler actualmente «es complicada» por lo que vieron en ese anuncio una gran oportunidad.

El siguiente paso era visitar la vivienda. A partir de ahí, comenzaron los problemas. El timador fue aplazando la visita con distintas excusas. Primero dijo que tenía un familiar en el hospital y pidió cambiar la hora varias veces. Finalmente quedaron el 30 de septiembre a las dos de la tarde, pero Montse y su amigo pasaron más de tres horas esperando en un bar cercano. «Si no lo llamamos 50 veces entre el teléfono de mi amigo, el de su madre y el mío, no lo llamamos ninguna», recuerda. Cuando por fin contestó, les aseguró que estaba en Portugal y que le habían robado el coche con el móvil dentro. Estas citas se pospusieron una y otra vez hasta que comprobaron que el piso no existía.

Reincidente conocido

Ante las dudas, decidieron comprobar la dirección del inmueble. En el bloque señalado no había ninguna vivienda en entreplanta como la del anuncio. Tanto Montse como su amigo preguntaron por el barrio. Los vecinos de la zona reconocieron al individuo, a través de una fotografía, y aseguraron que no era la primera vez que actuaba de esta forma.

El 1 de octubre Montse González y Antonio Jesús presentaron la denuncia en la comisaría. La policía les advirtió de que el proceso podría alargarse antes de recuperar el dinero. «Nos dijeron que seguramente nos devolverían el dinero, pero que sería para largo», explica Montse.

Montse sospechaba que el hombre tenía denuncias previas por estafas similares. «Se dedica a esto. No es la primera vez que lo hace. Lo lleva a cabo con sus datos reales y sigue en libertad», señala la joven. Este diario ha podido confirmar que el estafador acumula una veintena de denuncias por estos hechos: publica anuncios ficticios de alquiler de habitaciones o pisos, pide una señal y desaparece. Los afectados no son todos de Badajoz. Hay denuncias de víctimas de otras ciudades y comunidades españolas.

«No es solo por el dinero; lo que duele es que querer empezar una nueva etapa con ilusión y que nos engañen», lamenta Montse.

Una advertencia a otros jóvenes

Para evitar nuevas víctimas, la afectada y su círculo más cercano han decidido hacer público el caso en redes sociales. «Publiqué una historia con su foto para que a nadie más le pasara lo mismo», relata. La publicación se ha viralizado y ha recibido numerosos mensajes de personas que aseguraban conocer al supuesto estafador o que habían estado a punto de caer en la misma trampa. Incluso detectaron que otros perfiles difundían el mismo piso con distintos nombres en grupos de alquiler en Facebook.