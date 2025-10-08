Arrancan las obras en el parque Virgen de la Victoria de Badajoz: "Por fin nos solucionan un gran problema"

El Ayuntamiento de Badajoz mejora y crea nuevas áreas de juegos infantiles como anunció a mediados del mes de septiembre. La pasada semana se iniciaron los trabajos en una de las zonas que más se había reclamado, el parque Virgen de la Victoria, junto a la estación de autobuses.

El consistorio pacense ha destinado para estas actuaciones en la mejora de zonas infantiles 1,1 millones de euros. En concreto, intervendrán en una veintena de ubicaciones de la ciudad. El modo de adjudicación ha sido por lotes y algunos de dichos puntos ya se han actualizado. Este es el caso del parque del tren de Pardaleras o el V Centenario en el barrio de San Fernando.

Inicio de intervenciones

Las obras comenzaron hace unos días en la plaza Hermano Daniel de la barriada de María Auxiliadora. Allí se está renovando integralmente esta área tras retirar las viejas instalaciones. Idéntica situación se vivió en la plaza Virgen de la Victoria. El concejal de Parques y Jardines, Rubén Galea, compartió en su perfil de Facebook que ya se había "retirado el viejo parque infantil" de este enclave y que "en las próximas semanas el nuevo parque será una realidad". De la misma forma, señalaba que cumplen sus "compromisos con todos los barrios de Badajoz".

Estos no son los únicos parques en los que ya han comenzado a renovarse sus juegos, según indica el Ayuntamiento de Badajoz en otra publicación, también ha iniciado la obra en el de paseo Condes de Barcelona o en el de Urbanización Guadiana.

Estado en el que se encuentra el parque localizado junto a paseo Condes de Barcelona de Badajoz. / Ayuntamiento de Badajoz

Un parque en "pésimo estado"

Uno de los juegos que más denuncias por mal estado había reunido es el situado junto a la estación de autobuses. Los vecinos y empresarios de la zona llevan años reclamando que se repare. Desde 2023, las familias habitantes de esta parte de María Auxiliadora reclamaban en este diario el "pésimo estado" de la zona infantil. "Nuestros hijos no pueden jugar entre excrementos, orines y suciedad", decían entonces.

El juego infantil estaba en situación más que mejorable: "El suelo está destrozado, lleno de agujeros, y rara es la tarde que no hay restos de comidas y botellas esparcidas". A ello, se sumó un problema más, la presencia de varias personas sin hogar que dormían bajo las estructuras que conformaban este parque y empleaban cartones para protegerse del frío. Para reivindicar el mal estado en el que se encuentra este espacio recogieron firmas para entregarlas en el ayuntamiento.

Durante todo este tiempo, diversos vecinos han evidenciado su malestar por la falta de diligencias y soluciones en esta zona. Por su parte, el ayuntamiento ha reiterado en varias ocasiones que se estaba trabajando para solucionar esta problemática en este y otros lugares de la ciudad. "En agosto de 2023 nos reunimos con los vecinos, la aprobamos en un pleno extraordinario muy poco tiempo después", asevera Rubén Galea, pero señala que "por desgracia los trámites administrativos son así". Pese a ello, explica que han recortado todo lo posible los tiempos.

Satisfacción de los vecinos

Muchos pacenses afirman que son unas actuaciones necesarias y que van a beneficiar a los más pequeños de Badajoz. En concreto, los vecinos de la plaza Virgen de la Victoria se muestran más satisfechos si cabe. "Estoy muy contenta, después de muchos años con mi centro lúdico en la zona, esto supone una mejora esencial", afirma Noelia Martínez, propietaria de Divertilandia. Ella tenía que desplazarse a otras zonas cercanas con los niños si querían hacer actividades al aire libre porque hacerlo en el parque junto a sus instalaciones era impensable. "Solían lavarse sus partes íntimas en la fuente y era imposible pasar por ahí con los niños", lamenta.

Esta situación ha incidido en la buena marcha de su negocio: "Lo he notado. Ha habido gente que se ha echado para atrás al conocer la ubicación sabiendo la problemática que existía en la plaza", detalla por lo que reitera su alegría. "Por fin nos solucionan un gran problema. Estoy muy contenta".

Las obras

La inversión de 1,1 millones se ha adjudicado en 15 lotes. Y cada uno de ellos recoge una o varias actuaciones, por ejemplo, "en el parque del Rivillas se intervendrá en siete zonas diferentes" o en Huerta Rosales en dos áreas.

Desde la semana pasada se están retirando las estructuras obsoletas o en mal estado en la barriada de María Auxiliadora, pero se estima que tras el día festivo, el 13 de octubre, se esté trabajando en la mayor parte de la ciudad. "Son actuaciones que están repartidas por todos los barrios de la ciudad", añade el concejal.

Entre otras, se plantean cuatro nuevos parques. Uno de ellos irá ubicado en Cerro de Reyes, concretamente en la plaza de Suecia; otro en la calle Remigio Cordero, en Huerta Rosales; uno más en la calle Lady Smith en Cerro Gordo; y el último en Ronda Norte, en la calle Abogado de Oficio, junto a los juzgados.

Asimismo, se creará un circuito biosaludable en Tres Arroyos y se instalará una zona inclusiva en el área de calistenia del parque José Pérez Jiménez, en la barriada de Valdepasillas. Allí se colocarán varios aparatos para personas en silla de ruedas: "Se mejorará la accesibilidad pavimentando una parte, que ahora es de arena, y se instalarán aparatos para ellos", puntualiza Rubén Galea.

Galea hace un balance de los últimos tres años en los que se han invertido más de 4 millones de euros en parques, renovando o creando más de 40 parques repartidos por todos los barrios. Eso se suma al contrato de mantenimiento que se ha firmado y a otras intervenciones como la instalación de toldos en algunos de los parques ya existentes.