La Casa de las Aguas de Badajoz tiene quien la quiera: dos promotoras pujan por la parcela municipal para construir viviendas

La Casa de las Aguas de Badajoz tiene quien la quiera. Dos novios le han salido. El ayuntamiento sacó a subasta este terreno para la construcción de viviendas y dos promotoras han pujado por esta parcela, situada en un lugar inigualable, conocido como Cuatro Caminos, en la cabecera del Puente de Palmas de la margen derecha del Guadiana, donde se unen las avenidas Carolina Coronado, Adolfo Suárez y Adolfo Díaz Ambrona. Estas instalaciones municipales están abandonadas desde hace más de diez años.

La mejor posicionada es la oferta de Oramba Centro Estructuras. Esta promotora está dispuesta a pagar más de 2 millones de euros. En concreto: 2.011.150 euros. La otra empresa que aspira a quedarse con estos terrenos es Tejeda Solar 23, que ofrece 1.701.001 euros.

Por tanto, el licitador mejor valorado por la mesa de contratación es Oramba, que ahora tiene un plazo para presentar documentación, antes de que la adjudicación sea definitiva.

La parcela donde se encuentra el edificio conocido como la Casa de las Aguas, en la avenida Carolina Coronado, número 2, salió a subasta en julio por 1.846.563 euros. No se ha quedado desierta, como ha ocurrido con otros terrenos de propiedad municipal.

¿A qué destinará este dinero el ayuntamiento?

El ayuntamiento quiere con esta venta obtener ingresos que, a su vez, destinará a la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) por parte de la Inmobiliaria Municipal (Inmuba) en el entorno de El Campillo, el área más degradada del casto histórico de la ciudad, en proceso de recuperación desde hace años.

Antes de decidir poner en venta este suelo, existió la intención de que fuese la Inmobiliaria Municipal la que construyese viviendas protegidas en esta esquina, que en los últimos tiempos se ha convertido en un enclave más apetecible para la promoción privada, gracias al poder de atracción que han ejercido los bloques de pisos de calidad que se están construyendo junto al puente, entre el parque del río y la avenida Adolfo Díaz Ambrona, justo al otro lado de la rotonda. Esta causalidad ha determinado el valor de mercado de la parcela que ha sacado el ayuntamiento.

El terreno donde se sitúa la Casa de las Aguas tiene uso residencial, con una superficie de 3.662 metros cuadrados y una edificabilidad de 8.580. Se pueden levantar hasta 6 alturas, más el bajo como local comercial. El coste de demolición está calculado en 296.000 euros. El nuevo dueño tendrá un plazo de hasta 6 años para la obtención de las primeras licencias de ocupación (3 años para la de obras), a partir de la firma de la escritura pública. Si bien, el ayuntamiento podría aprobar una prórroga justificada.

Lateral de la Casa de las Aguas, en la avenia Adolfo Suárez. / S. GARCÍA

Que haya dos empresas interesadas en la adquisición de estos terrenos supone un alivio para el equipo de gobierno, que se asegura de este modo unos ingresos. No siempre ha sido así. El ayuntamiento tiene otras parcelas municipales en venta. Una de las subastas, la de unos terrenos municipales próximos a esta parcela de Díaz Ambrona salieron a la venta en octubre por 1,2 millones pero quedó desierta.

La operación de la Casa de las Aguas es semejante a la que se llevó a cabo con el antiguo Ifeba, en la avenida Federico Mayor Zaragoza, cuyo edificio también fue demolido para la construcción de viviendas en unos terrenos cuyo uso se modificó a residencial. En este espacio ya está terminada la obra de urbanización, con la creación de nuevas calles que han ampliado y conectado la Urbanización Guadiana y están muy avanzados los edificios de viviendas.