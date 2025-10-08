Gaza late en la avenida de Huelva de Badajoz

Su activismo los mueve. No pueden permanecer impasibles ante lo que están sufriendo en Gaza y ahora con los detenidos de la flotilla. El viernes pasado participaron en una manifestación hasta la plaza de España contra el genocidio de Israel y desde entonces permanecen acampados frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura, en la avenida de Huelva de Badajoz. Ahí se quedarán hasta que sean liberados todos los detenidos.

Pertenecen a la Plataforma Badajoz con Palestina y también hay activistas a título particular. Mamen Maldonado explica que la presencia en la avenida de Huelva ha sido intermitente. Empezaron pocos. Hay picos del día que por trabajo y conciliación se están organizando para que puedan permanecer entre 20 o 30 personas y por las noches duermen algunos. No se ha movido del sitio desde el viernes. Entre sus enseres, banderas de Palestina y algunos carteles que describen por qué están en este lugar: «Si callas, eres cómplice».

Jesús De Aguirre se ha ido rotando con los demás. Estuvo la noche del sábado y la pasada entera. En ocasiones los han increpado, «sobre todo en coche, que es más fácil, desde el anonimato». Gente que los manda a trabajar, «aunque ellos no saben nuestra realidad» o grupos que pasan de fiesta. Con eso contaban.

Pero también han sentido el apoyo de ciudadanos que les muestran su solidaridad y les transmiten «que somos necesarios». Han vivido momentos emotivos con personas mayores, también niños que preguntaban qué hacen allí. Pasa gente que los ayuda y los invitan a sentarse con ellos, a escucharlos y cuenten su experiencia, sobre cómo viven el conflicto. Están allí para que acabe el genocidio, «no podemos callar, tenemos que actuar, porque sentiremos vergüenza cuando nos preguntemos qué hicimos, algo hay que hacer».

Jesús De Aguirre, Mamen Mendiola y Ana Arias. / S. GARCÍA

Ana Arias es una de las más jóvenes entre los acampados. Tiene 18 años. Llegó la madrugada del viernes. «Me enviaron un mensaje y como yo no estudio presencialmente, sino on line, me puedo quedar todas las noches y me vine a apoyar». Es consciente de que no se movilizan muchos jóvenes por esta causa. «La gente de mi edad está un poco dormida, no se quiere interesar o les da miedo, con las huelgas, perder clase o qué pensarán y en estas cosas no hay que tener miedo, hay que posicionarse y tomar la iniciativa».

Para Ana, es muy importante su presencia en la avenida de Huelva «porque visibilizamos el genocidio que está ocurriendo en Gaza y visibilizamos la acción de los activistas secuestrados». Reconoce que el activismo en redes sociales es fundamental, «pero estar en la calle es también muy importante, porque aquí vemos más la unidad, vemos que no somos tan pocos, que podemos organizarnos, difundir, a mí por lo menos me ha servido mucho esta sensación de grupo, de saber que hay gente que se preocupa por lo mismo que yo y me da esperanzas de que podemos cambiar las cosas».