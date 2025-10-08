Juicio por un 'narcopunto' en Badajoz: "Era uno de los más activos de la ciudad", dice la policía

"Era uno de los puntos de venta de droga más activos de la ciudad". Es lo que aseguró este martes el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Badajoz durante el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra un acusado de regentar un ‘narcopunto’ en una casa de La Uva.

En la causa había otros dos procesados por gestionar otro similar en el Cerro de Reyes, pero pactaron la condena -2 años y 9 meses de cárcel- y la vista solo ha proseguido para el tercer investigado, que mantiene su inocencia.

Este lunes comparecieron solo tres testigos (había citados bastantes más, pero no se presentaron), presuntos consumidores, que dijeron desconocer si se vendía droga o no en la casa de la calle Guadiana, donde estaba el supuesto 'narcopunto'. Uno de ellos sí reconoció que se utilizaba como fumadero. Tampoco confirmaron, como sostiene la fiscalía, que la vivienda tuviera medidas de seguridad "excepcionales" para evitar la acción policial.

Sin embargo, el jefe de Estupefacientes afirmó que la vivienda contaba con rejas, una puerta metálica exterior y un habitáculo 'bunkerizado' donde se vendían las sustancias estupefacientes. Asimismo, declaró que no era la primera vez que se había desmantelado ese punto de venta de droga, "que ahora han trasladado a otro sitio", dijo.

También relató que, tras iniciarse la vigilancia a este domicilio a raíz de denuncias de los vecinos, a los consumidores no se les permitía consumir fuera de la casa, para impedir que fueran interceptados por los policías.

En el registro llevado a cabo en 2022, no se encontró droga en la vivienda -según el ministerio público se habían deshecho de ella por un desagüe, y al acusado, para el que la fiscalía pide 5 años de prisión por un delito contra la salud pública, se le intervino únicamente un papel de aluminio con restos de sustancias tóxicas.

Sin pruebas

Según la defensa, en manos de José Duarte y Aurelia Martín del Viejo, no hay pruebas contra su representado, por lo que solicita su absolución.

Aunque estaba previsto que el juicio se prolongara hasta el viernes, tras el acuerdo con dos de los investigados, la fiscalía ha renunciado a muchos de los testigos (estaban citados más de un centenar), por lo que se prevé que este miércoles quede visto para sentencia.