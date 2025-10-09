300 escolares rinden homenaje en Badajoz a los que dieron su vida por España

Por primera vez en Badajoz, un total de 300 escolares han protagonizado el izado solemne de la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España.

Con motivo de la Fiesta Nacional, la Delegación de Defensa en Extremadura, la Subdelegación de Defensa en Badajoz, el ayuntamiento de la ciudad y la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Extremadura han organizado este jueves, 9 de octubre, un acto solemne en el que los niños, de entre 10 y 12 años, han tenido un papel protagonista.

El acto, celebrado en la plaza de Conquistadores, ha contado con la participación de alumnos de nueve centros educativos de la capital pacense, que se han encargado de la parte central de la ceremonia: el izado de la bandera nacional y la colocación de una corona de laurel en memoria de quienes entregaron su vida por España, en una iniciativa concebida para fomentar el sentimiento de pertenencia, respeto y orgullo hacia los símbolos nacionales.

Los centros participantes han sido los colegios La Soledad, Luis Vives, Los Glacis, San José de Calasanz, Cerro de Reyes, Juan Vázquez, Las Vaguadas, General Navarro, Salesianos y Sopeña, cuyos alumnos han intervenido en distintos momentos de la ceremonia. Algunos han realizado lecturas alusivas a la conmemoración, mientras que otros han portado las banderas o han participado directamente en el acto de izado.

Un grupo de estudiantes ha sido el encargado además de transportar la corona hasta el monolito, donde ha sido depositada en homenaje a los caídos, acompañados por las autoridades presentes, entre ellas el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, la subdelegada del Gobierno en la provincia, Maribel Cortés y el delegado provincial de Educación de la Junta de Extremadura, Manuel Rico.

Desde la organización se ha destacado el carácter educativo y simbólico de la actividad, que busca acercar a los jóvenes el conocimiento y el respeto por la historia, las tradiciones y los valores que representan los símbolos nacionales. Según los responsables, se trata de un acto “de gran trascendencia”, que contribuye a que “la sociedad española, y en particular la extremeña, conozca, valore y se identifique con su historia y con lo que representa España”.

Los alumnos participantes han coincidido en calificar la experiencia como muy interesante y divertida: “Nos ha gustado mucho poder tener las banderas en la mano y participar en el acto”, comentaba una de las estudiantes, mientras otro añadía que ser parte de la ceremonia les hacía sentirse "muy españoles".

Para muchos de ellos, el hecho de poder compartir la actividad con las autoridades locales, ha resultado especialmente emocionante. “Ha sido muy chulo poder colocar la corona junto al alcalde de Badajoz. Nunca habíamos participado en algo así”, aseguraba otro de los niños.

El homenaje ha concluido con el izado solemne de la bandera al compás del himno nacional, seguido de un respetuoso minuto de silencio y los aplausos de los asistentes, en reconocimiento a todos aquellos que dieron su vida por el país.