Desde mañana viernes
'Callejeando Food Fest' llega este fin de semana a Badajoz, ¿qué ofrece?
Un lugar para comer, beber, bailar y divertirse
El auditorio Ricardo Carapeto de Badajoz acoge desde mañana viernes, 10 de octubre, hasta el lunes una edición más de ‘Callejeando Food Fest’, con la participación de diez caravanas de comida. El programa incluye además música, como un concierto de Willy Wylazo (el domingo a las 20.00 horas), sesiones de DJ, espectáculos de danza y baile, un espacio infantil y una concentración motera (el lunes).
Se trata de la novena edición de esta iniciativa, que este jueves han presentado el concejal de Turismo, Rubén Galea, junto al representante de la empresa organizadora, Alberto González.
La entrada es gratuita el horario de este viernes es de 18.00 a 00.00 horas, mañana sábado de 13.00 a 00.00 horas; el domingo hasta las 23.00 y el lunes (que es festivo) hasta las 20.00 horas.
Las caravanas ofrecen una amplia variedad de sabores del mundo, desde hamburguesas gourmet, tacos, cocina tradicional, postres y platos sin gluten.
¿Cuáles son las caravanas que participan?
Lujuria
Julieta
Chicken Driver
La Salaína (Badajoz)
El Enrollao
Asian Street
Street Lounge
Pilón de la Negra
El artesano
Creps´n´Roll
Hay donde elegir ¡Buen provecho!
