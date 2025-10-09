XLVI Día de la Mancomunidad y Comarca de Tentudía
El Día de Tentudía acogerá este sábado un mercado artesanal y de productores locales con 16 stands
El acto institucional contará con las intervenciones del director general de Administración Local, la alcaldesa de Fuente de Cantos, la presidenta de la mancomunidad y, por vez primera, de un representante de los trabajadores
A las 11:00 horas saldrán autobuses desde todos los pueblos de la comarca con destino a Fuente de Cantos
Fuente de Cantos se prepara para acoger a centenares de visitantes de los municipios que forman parte de la comarca de Tentudía, para celebrar, este sábado, 11 de octubre, el Día de la Mancomunidad. En su 46ª edición, la fiesta incluye, como principal novedad, la celebración de un mercado artesanal y de productores locales que, según la presidenta de la asociación de municipios, Felicidad Hernández, “ha cumplido sobradamente” con las expectativas de la convocatoria. La organización ha logrado reunir a 16 artesanos y productores locales que, exhibirán y pondrán a la venta, “una amplia variedad de artículos y productos de alimentación”.
En la Plaza del Carmen, próxima a la Plaza de la Constitución, enclave urbano elegido para la celebración de los actos institucionales, festivos y gastronómicos, se instalarán estos 16 stands, que la organización ofrece gratuitamente, como “recurso para la promoción de lo que se hace en la comarca”: Semillas, infusiones, helados artesanos, cuero, acuarelas, calzado, ganchillo, vinos y cava, chocolates, pastelería y repostería, quesos y patés artesanos, bordados…
Autobuses
Con el objetivo de facilitar el transporte a todos los vecinos y vecinas de la comarca, a las 11:00 horas, saldrán autobuses, fletados por la organización, desde todos los pueblos. El regreso está programado para las 19:00 y las 22:00 horas.
La programación incluye múltiples actividades lúdicas, deportivas, culturales, musicales y gastronómicas. Todos los asistentes estarán invitados a un almuerzo, en el que podrán elegir entre “cocido de garbanzos o Chanfaina, por ser este el plato típico de la localidad anfitriona. Además, se servirá una merienda solidaria, a favor de la asociación ‘Asolvida’ de lucha contra el Cáncer.
La animación musical contará con las actuaciones de la Asociación Cultural y Folclórica Turógriga, de Bienvenida, a las 13:30 horas; el grupo musical Apolo Rubio, de Monesterio, a las 19:00 horas y DJ Anima2, a partir de las 21:00 horas.
Homenajes y acto institucional
El acto institucional se celebrará a partir de las 14:30 horas, con las intervenciones de la alcaldesa de Fuente de Cantos, Carmen Pagador; el director general de Administración Local de la Junta de Extremadura, Pedro Romero; la diputada de Igualdad, de la Diputación Provincial de Badajoz y alcaldesa de Bodonal de la Sierra, Lourdes Linares; la presidenta de la mancomunidad, Felicidad Hernández y, por primera vez, con la intención de dar participación y protagonismo a los trabajadores de la entidad, Luis Díaz, operario del servicio de recogida de residuos, puerta a puerta.
Durante el acto institucional se rendirá homenaje a los abuelos y abuelas de la comarca. Cada año, se rinde tributo a los vecinos más longevos de la comarca que, en esta edición son vecinos de las localidades de Bienvenida y Fuente de Cantos.
Durante la actividad se entregarán los premios del XV Concurso de Pintura al Aire Libre, que, al cierre de inscripciones, cuenta con la presencia de 20 artistas. Además, durante la jornada habrá una convivencia deportiva, una ruta senderista, campeonatos de fútbol y pádel exhibiciones de gimnasia de mantenimiento y aeróbic, y talleres creativos.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús