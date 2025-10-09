El juicio por el crimen de Zafra ya tiene fecha: el 12 de enero en la Audiencia de Badajoz

El juicio contra la mujer acusada de matar de una puñalada a su pareja, Iván M., de 42 años, en Zafra, arrancará el próximo 12 de enero en la Audiencia Provincial de Badajoz. Será un jurado popular quien determine si es culpable o no de estos hechos, que tuvieron lugar la madrugada del 11 de julio de 2024 en la vivienda de la víctima, en la calle 37 Belén.

La fiscalía y la acusación particular, que ejerce Alejandro Ortiz, solicitan para ella 25 años de cárcel por un delito de asesinato con la agravante mixta de parentesco, mientras que su abogado, Juan José Collado, alega que actuó en legítima defensa y pide su absolución.

Las acusaciones pública y particular sostienen que ambos se encontraban el día del crimen en la vivienda, propiedad de la familia del fallecido, pese a que él había sido condenado cinco meses antes por violencia de género y tenía prohibido acercarse y comunicarse con ella.

Según su relato, esa orden se había quebrantado con el consentimiento de ambos, que iniciaron una discusión. Sobre las 4.30 horas, la mujer, «aprovechando» que su pareja estaba acostada en la cama, de manera «sorpresiva» y sin que este pudiera defenderse, le asestó una puñalada con una navaja en la región centro torácica, que le atravesó el esternón y el pericardio y terminó afectando a la arteria aorta en la zona próxima a su nacimiento.

La víctima logró levantarse y fue tambaleándose hasta la calle, donde se desplomó sin vida en la acera.

La acusada fue detenida el mismo día de la muerte y desde entonces permanece en prisión provisional. El 20 de enero de este año tuvo lugar la reconstrucción de los hechos. Su abogado, en manos de Juan José Collado, mantiene que la mujer actuó en legítima defensa y que lo apuñaló después de que Iván M. la agrediera en varias ocasiones, una de ellas con la navaja utilizada en el crimen.

Tras el apuñalamiento, según la acusada, corrió a la calle para marcharse, pero, al ver que él salía a la calle tras ella pidiendo auxilio, avisó a una vecina, que llamó al 112 para que lo asistieran.

Además de la pena de prisión, la fiscalía pide que la procesada indemnice 146.000 euros a la hija menor de edad del fallecido (tenía 6 años cuando murió su padre); con 65.000 euros a su madre; y con 25.0000 a su hermano. Estas cantidades son similares a las que solicita la acusación particular para la madre y el hermano de Iván M., a quienes representa en este proceso judicial.