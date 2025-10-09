Este otoño vuelve a Monesterio el programa de AUPEX ‘Vive el Teatro’

La Universidad Popular de Monesterio volverá a poner en marcha un taller que, “permitirá a las personas amantes de las artes escénicas, formarse con profesionales del mundo del teatro”. Según adelanta la concejala de cultura, Manola Ferreira, esta iniciativa, liderada por la Asociación de Universidades de Extremadura, (AUPEX), volverá a formar parte de la programación oficial de la próxima edición del Festival de Teatro ‘Monesteriarte’, que, próximamente será presentado por el consistorio.

El programa, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura; el ayuntamiento de Monesterio y su Universidad Popular; se integra en un proyecto regional, con el que dar respuesta a la “demanda existente en la población, con respecto al acercamiento y disfrute del teatro, desde la base, y desde la participación activa”.

Contenidos

Según informa la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, durante el taller se trabajarán diferentes contenidos que abarcan, desde la dramaturgia o la técnica vocal, hasta técnicas corporales, construcción de personajes, diseño y montaje. Aun así, los diseños específicos, se realizan, “adaptándose a las necesidades de cada Universidad Popular y a las personas participantes”. Para ello, se tienen muy en cuenta, factores como, “inquietudes, motivaciones, experiencias previas, intereses y demandas, de tal modo que los y las docentes puedan adaptarse a las mismas”, informa AUPEX.

En Monesterio

En la localidad de Monesterio, el taller estará dirigido por la bailaora y actriz Manuela Sánchez. Su empresa, Artextrema Producciones S.L., ha sido seleccionada para desarrollar esta actividad que, integrada en el proyecto cultural ‘Monesteriarte’, se impartirá entre los días 7, al 21 de noviembre.

Para participar, la única condición es ser mayor de 16 años. Por lo tanto, “cualquier persona que quiera iniciarse o profundizar en las materias que e plantean, así como miembros de asociaciones de teatro amateur que deseen seguir ampliando sus conocimientos y técnicas para la práctica escénica, serán bienvenidos al taller”.

Las personas interesadas pueden entrar más información y realizar sus inscripciones en la casa de la cultura, sede de la Universidad Popular de Monesterio.