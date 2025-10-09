El padre del presunto autor del crimen de la funcionaria de Badajoz dice que no participó ni en su muerte ni en el incendio

Ni participó en su muerte ni en el incendio de su piso. Es lo que ha declarado el padre del presunto autor del crimen de la funcionaria de 29 años M. A. S. C., cuyo cadáver, que presentaba varias heridas de arma blanca y quemaduras, fue encontrado por los bomberos el pasado 25 de septiembre en su vivienda del número 54 de la avenida Santa Marina de Badajoz.

Al día siguiente fueron detenidos un padre y su hijo, vecino de enfrente de la víctima, por su presunta implicación en los hechos. El primero acudió a la comisaría de la Policía Nacional para autoinculpase y el segundo se personó varias horas después para exculpar a su progenitor y decir que había sido él.

Tras ser puestos a disposición judicial, ambos se acogieron a su derecho a no declarar. El hijo lo hizo el lunes 29 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz, al frente del caso, y el padre, al día siguiente en el módulo de custodia hospital Perpetuo Socorro, donde había sido trasladado al sentirse indispuesto y hasta donde se desplazó una comitiva judicial para tomarle declaración.

El juez decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza por los delitos de homicidio e incendio doloso, por los que se investiga a ambos. Desde el día de los hechos, las actuaciones están bajo secreto y la investigación ha seguido su curso.

Así, este pasado lunes, la Policía Nacional procedió a registrar el domicilio del padre, en la avenida de Pardaleras, así como el del hijo y el de la víctima, en la avenida de Santa Marina, en los que estuvieron presidente los detenidos. Ese mismo día, según han confirmado fuentes solventes a este diario, el padre pidió declarar ante el juez, lo que hizo el martes.

Esta vez negó cualquier implicación en la muerte de la joven funcionaria, con la que desconoce si su hijo mantenía una relación previa y de qué índole, y su participación en el incendio del piso, que todo indica que fue provocado para borrar pruebas.

Según las mismas fuentes, ha tomado la decisión de declarar "para colaborar a esclarecer lo ocurrido".

Petición de libertad

Su abogada, que ha declinado realizar declaraciones sobre el caso alegando que se mantiene el secreto de las actuaciones, recurrió el auto de prisión provisional ante el Juzgado de Instrucción Número 2, que lo ha desestimado argumentando que la investigación aún sigue y que existe riesgo de fuga.

La letrada presentará ahora un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz para pedir su puesta en libertad, al entender que existe "indefensión total" por estar secretas las actuaciones.

El hijo, que lleva 11 días en la cárcel, no ha pedido declarar ante el juez.