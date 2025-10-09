Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Villanueva aplaude la baja tasa de desempleo en la localidad

Según los socialistas, el 11,2% de paro registrado el pasdao mes de agosto es la cifra más baja de toda la historia del municipio serón

Operarios municipales en Villanueva de la Serena.

Operarios municipales en Villanueva de la Serena. / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

El PSOE de Villanueva de la Serena ha celebrado que la ciudad registre actualmente la tasa de paro más baja de su historia, situada en un 11,2%. Se trata de más de un punto menos que en 2024, cuando el desempleo alcanzaba el 12,55%.

Según los socialistas, los datos correspondientes al mes de agosto reflejan una tendencia sostenida de reducción del desempleo en la localidad. En total, Villanueva cuenta con 1.360 personas paradas, lo que supone 135 menos que en el mismo periodo del año anterior.

El partido ha querido felicitar públicamente al equipo de gobierno municipal y a la alcaldesa, Ana Belén Fernández, subrayando que estos resultados son fruto de la combinación de políticas socialistas desarrolladas tanto en el ámbito local como en el estatal, orientadas a la creación de empleo y la reactivación económica.En este sentido, el PSOE destaca que Villanueva de la Serena se consolida como uno de los municipios de referencia en la región en materia de empleo, gracias a la apuesta por programas de formación, apoyo al tejido empresarial y la atracción de nuevas inversiones.

Los socialistas animan a mantener y reforzar esta línea de trabajo, al tiempo que han pedido al Partido Popular local que reconozca los buenos resultados obtenidos en lugar de, aseguran, “embarrar la vida política de la ciudad”.

El portavoz de la familia de la funcionaria tras la declaración exculpatoria del padre: "Si el juez no ha cambiado su situación, es porque hay pruebas que lo incriminan"

El PSOE de Villanueva aplaude la baja tasa de desempleo en la localidad

El consistorio creará 74 puestos de trabajo hasta finales de año en Don Benito

300 escolares rinden homenaje en Badajoz a los que dieron su vida por España

'Callejeando Food Fest' llega este fin de semana a Badajoz, ¿qué ofrece?

El padre del presunto autor del crimen de la funcionaria de Badajoz dice que no participó ni en su muerte ni en el incendio

El PP exige actualizar la ordenanza para la circulación de patinetes en Almendralejo

El Día de Tentudía acogerá este sábado un mercado artesanal y de productores locales con 16 stands
