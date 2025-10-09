Visto para sentencia el juicio por un ‘narcopunto’ en el barrio de Las 800 de Badajoz

El juicio contra un varón acusado de regentar un ‘narcopunto’ en una casa de Las 800 celebrado en la Audiencia Provincial de Badajoz quedó ayer visto para sentencia. La vivienda en la que presuntamente se traficaba con drogas se trataba de "uno de los puntos de venta de droga más activos de la ciudad", según definió el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Badajoz.

En esta causa había otras dos personas acusadas por gestionar otro similar en el Cerro de Reyes, pero que pactaron su condena en la primera sesión. La conformidad pasó por aceptar una pena de años y nueve meses de prisión. Este proceso solo continuó adelante con el tercer investigado que ha mantenido durante todo el proceso su inocencia.

El juicio

Ante esta situación, el juicio, que tenía previsto celebrarse en cinco sesiones, quedó visto para sentencia en la tercera. Para juzgar los hechos se habían citado a declarar a 69 consumidores de droga de los que solo cinco acudieron a la audiencia. De igual forma, once agentes de la Policía Nacional también testificaron en dos de las sesiones.

En la segunda sesión lo hizo el jefe del Grupo de Estupefacientes y en la tercera y último lo hicieron los diez restantes. Según informó a este diario José Duarte, uno de los abogados del acusado, ninguno de los agentes pudo determinar que hubieran visto al acusado traficando con sustancias estupefacientes.

Lo mismo ocurrió con los otros testigos, "ninguno de los cinco consumidores pudieron reconocer a mi cliente", indicó. El varón acusado solo respondió a las preguntas de sus letrados, José Duarte y Aurelia Martín, y aseveró que él "era un consumidor más" y por eso se encontraba en esa casa del barrio de Las 800.

Duarte afirma también que ninguna de las pruebas realizadas sobre la droga que se aprendió "se ha podido analizar". Ni la que se halló en el domicilio ni la que portaban los consumidores cuando fueron sorprendidos por los agentes de la Policía Nacional. Del mismo modo, el letrado señala que es "muy optimista", ya que durante las tres sesiones de juicio y durante "los interrogatorios no se han producido respuestas incriminatorias" hacia el acusado.

La petición de penas

En las calificaciones finales el fiscal delegado de la Fiscalía Especial Antidroga en la provincia de Badajoz, Diego Yebra, sostuvo su petición inicial: cinco años de privación de libertad y una multa de 1.000 euros por un presunto delito contra la salud pública. Por su parte, la defensa solicitó la libre absolución de su cliente.

Las partes estiman que la sentencia podría ser dictada la próxima semana.