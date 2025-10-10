Empleo
El consistorio creará 74 puestos de trabajo hasta finales de año en Don Benito
Los trabajadores contratados rehabilitarán edificios públcios como la granja educativa El Mansegal o la finca de La Serrezuela
Don Benito
El Ayuntamiento de Don Benito generará 74 empleos temporales en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrariodurante el periodo de octubre a diciembre. Según ha detallado el propio consistorio calabazón, los trabajadores contratados desarrollarán labores de rehabilitación en edificios públicos, entre ellos la granja educativa El Mansegal y la finca municipal La Serrezuela, donde ya han comenzado los trabajos de pintura.
Se trata de la segunda fase de este programa, que en su primera parte permitió la incorporación de 19 empleados. Las contrataciones están cofinanciadas con 211.200 euros por el SEPE y el presupuesto total de las obras a ejecutar asciende a 400.000 euros, tal ycomo ha informado. n
