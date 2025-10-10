El portavoz de la familia de la funcionaria de Badajoz tras la declaración exculpatoria del padre: "Si el juez no ha cambiado su situación, es porque hay pruebas que lo incriminan"

«Entendemos que si el juez no ha cambiado la situación personal del declarante, es porque cuenta con las pruebas suficientes que lo incriminan en el hecho tan animal y brutal que se ha cometido». Son las palabras del portavoz de la familia de la joven funcionaria, el abogado Antonio Fernández, sobre la declaración en el Juzgado de Instrucción número 2 del padre del presunto autor del crimen de la joven M. A. S. C., detenido junto a su hijo por el crimen.

Fernández no quiso valorar el testimonio ofrecido por el detenido, que se ha exculpado tanto de la muerte de la funcionaria como del incendio del piso, por estar el caso bajo secreto de sumario. «La declaración que ha hecho es absolutamente secreta, pero no creo que su señoría se haya extralimitado a la hora de cercenar derechos fundamentales, al revés, creo que para adoptar la decisión que ha adoptado, habrá valorado las pruebas que tiene y ha tomado la decisión ajustada a derecho», insistió.

«Nosotros nos estamos ateniendo al secreto de las actuaciones, a diferencia de otros agentes intervinientes dentro del proceso, y lo estamos cumpliendo de forma absolutamente escrupulosa, hasta el punto de que la familia está teniendo conocimiento de lo que supuestamente se dice en las declaraciones, por la prensa», lamentó.

Ni admite ni descarta una relación previa

En cuanto a posibilidad de que existiera una relación previa entre el presunto autor del crimen y la víctima, Antonio Fernández señaló que ni lo admite ni lo descarta y abogó por esperar a que se levante el secreto de sumario para conocer el resultado de la investigación, que se mantiene abierta y que podría incorporar datos relevantes a la causa en cuanto a la «forma, modo y autoría». El abogado reiteró su intención de solicitar la prisión permanente revisable. «Si la instrucción y los hechos me lo permiten, no quepa la menor duda de que la voy a pedir con toda la fuerza del mundo. Voy a ir a por todas», aseguró.

El abogado reconoció que la familia de la víctima está sumida en el duelo y viviendo unos momentos «muy duros y amargos», lo mismo que sus amigos y compañeros de trabajo, «porque como era una niña que lo llenaba todo, está siendo muy añorada».