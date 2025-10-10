El PP de Villanueva acusa al PSOE de "vender humo" sobre el desempleo

El Partido Popular de Villanueva de la Serena ha salido al paso del comunicado emitido por el PSOE local, que esta semana celebraba que la ciudad registrara el paro más bajo de su historia, con una tasa del 11,2%, más de un punto por debajo de la de 2024.

Los populares han mostrado su “preocupación” por lo que consideran una “lectura sesgada” de los datos y acusan a los socialistas de “vender humo” al atribuirse el mérito de la bajada del desempleo. En su nota, el PP recuerda que las políticas de la Junta de Extremadura, gobernada por su partido desde hace dos años, “han permitido romper la barrera de los 65.000 parados” y mejorar la posición económica de la región.

Además, los populares serones subrayan que el análisis del PSOE “olvida cuestiones relevantes”, como el impacto de los fijos discontinuos “que no aparecen en las listas del paro”, la pérdida de población activa y la caída en el número de afiliados a la Seguridad Social, que según sus datos han pasado de 10.071 en agosto de 2022 a 9.079 en agosto de este año.

También reprochan al equipo de gobierno que tome como referencia el mes de agosto, “cuando el empleo agrícola distorsiona las cifras al absorber gran parte de la mano de obra disponible”.

Labor fiscalizadora

En este sentido, desde el grupo popular villanovense defienden su labor de fiscalización y afirman que las solicitudes de informes al Ayuntamiento “han permitido detectar deficiencias” en el área de personal, como por ejemplo la falta de control de horarios, concesión de productividades sin supervisión y exámenes “realizados saltándose las bases”.

El PSOE de Villanueva de la Serena había difundido días antes un comunicado en el que celebraba que la ciudad registrara el paro más bajo de su historia, con una tasa del 11,2%, más de un punto inferior a la del año anterior.

Según los socialistas, los datos del mes de agosto reflejan “una tendencia sostenida a la baja del desempleo”, con un total de 1.360 personas paradas, 135 menos que en 2024. El partido felicitó al equipo de gobierno municipal y a la alcaldesa, Ana Belén Fernández, y destacó que estas cifras son fruto de “las políticas socialistas impulsadas tanto a nivel local como estatal”.

Asimismo, los socialistas de Villanueva de la Serena, en una nota de prensa, animaron a continuar en esta línea y pidieron al PP local que “reconozca los resultados en lugar de embarrar la vida política de la ciudad” con, dicen, “solicitudes de informes innecesarios”, sentenciaron al respecto.