Patrimonio bibliográfico
El Archivo Histórico Provincial de Badajoz incorpora 420 tomos de protocolos notariales centenarios
Serán sometidos a los procesos de limpieza, organización y clasificación para asegurar su adecuada preservación y futura consulta pública
El Archivo Histórico Provincial de Badajoz ha recibido 420 tomos de protocolos notariales procedentes de las notarías de la capital pacense y Alburquerque, correspondientes al periodo comprendido entre 1868 y 1925, una "valiosa incorporación" que, según destaca la Junta de Extremadura, "refuerza su compromiso" con la protección, conservación y difusión del patrimonio documental.
Este ingreso supone la recuperación de "una parte esencial" de la memoria notarial pacense, cuya conservación y tratamiento técnico garantizarán su transmisión a las generaciones futuras. La documentación recibida abarca más de medio siglo de actividad notarial, convirtiéndose en una "fuente única" de información histórica, social, económica y jurídica para investigadores y ciudadanía interesada en el pasado de la provincia.
Los protocolos se instalarán en unidades de conservación específicas y serán sometidos a los procesos de limpieza, organización, clasificación y descripción necesarios para asegurar su adecuada preservación y futura consulta pública.
Guardianes de la memoria colectiva
Este ingreso, según señala la Junta en un comunicado, pone en valor el papel de los archivos como guardianes de la memoria colectiva, "garantizando que documentos de incalculable valor histórico permanezcan accesibles y protegidos para las próximas generaciones".
Con esta actuación, el Archivo Histórico Provincial de Badajoz refuerza su papel como institución de referencia en la gestión y conservación de fondos notariales centenarios y consolida su misión de custodiar, preservar y difundir la memoria documental de la provincia.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús