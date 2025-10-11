Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patrimonio bibliográfico

El Archivo Histórico Provincial de Badajoz incorpora 420 tomos de protocolos notariales centenarios

Serán sometidos a los procesos de limpieza, organización y clasificación para asegurar su adecuada preservación y futura consulta pública

Uno de los tomos de los protocolos notariales centenarios.

Uno de los tomos de los protocolos notariales centenarios.

Badajoz

El Archivo Histórico Provincial de Badajoz ha recibido 420 tomos de protocolos notariales procedentes de las notarías de la capital pacense y Alburquerque, correspondientes al periodo comprendido entre 1868 y 1925, una "valiosa incorporación" que, según destaca la Junta de Extremadura, "refuerza su compromiso" con la protección, conservación y difusión del patrimonio documental.

Este ingreso supone la recuperación de "una parte esencial" de la memoria notarial pacense, cuya conservación y tratamiento técnico garantizarán su transmisión a las generaciones futuras. La documentación recibida abarca más de medio siglo de actividad notarial, convirtiéndose en una "fuente única" de información histórica, social, económica y jurídica para investigadores y ciudadanía interesada en el pasado de la provincia.

Los protocolos se instalarán en unidades de conservación específicas y serán sometidos a los procesos de limpieza, organización, clasificación y descripción necesarios para asegurar su adecuada preservación y futura consulta pública.

Guardianes de la memoria colectiva

Este ingreso, según señala la Junta en un comunicado, pone en valor el papel de los archivos como guardianes de la memoria colectiva, "garantizando que documentos de incalculable valor histórico permanezcan accesibles y protegidos para las próximas generaciones".

Con esta actuación, el Archivo Histórico Provincial de Badajoz refuerza su papel como institución de referencia en la gestión y conservación de fondos notariales centenarios y consolida su misión de custodiar, preservar y difundir la memoria documental de la provincia.

