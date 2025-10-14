La comida callejera seduce a más de 10.000 personas en Badajoz

El auditorio Ricardo Carapeto ha acogido este fin de semana por noveno año consecutivo el evento gastronómico Callejeando Food Fest en Badajoz. Una cita que ya está consolidada en la ciudad y de la cual su promotor, Alberto González, hace un balance más que positivo: «El recibimiento ha sido muy bueno y muy buena participación. Cada año se supera al anterior», señala.

Pese a la dificultad de cuantificar, ya que se trata de un recinto abierto, calcula que «más de 10.000 personas han pasado por el festival este año». Ya estudian la próxima edición, una cita que celebrará su primera década: «Tenemos algo pensado, pero queda un año por delante», asegura el organizador.

Hosteleros satisfechos

La satisfacción también se demuestra en los hosteleros que desde el viernes hasta el lunes sirvieron sus mejores creaciones desde sus caravanas. Manuel Corbacho y Gloria Plaza son los responsables de La Salaina, la única food truck pacense en el evento, y asegura que esta edición finalizó muy bien: «Somos de la casa y ha resultado muy bien», dice. Pese a este balance, reconoce que en cuanto al público, ha estado «un poco más flojo que años atrás». Cree que esto puede deberse a que coincidiera «con el puente y la gente haya salido más de Badajoz». Otro de los factores que pudo influir es «la falta de actividades que pudieran animar a venir a la gente». Afirma que han sido muchos vecinos los que se lo han transmitido. Una reclamación a la que suman «la falta de limpieza en ciertos momentos y más conciertos» que amenizaran.

Pese a esto, los cocineros callejeros volverán a repetir en este evento gastronómico un año más: «La acogida ha sido estupenda. Badajoz mola mucho», ha dicho Jaime Plumé, gerente de El Enrollao. Según ha detallado, este festival entra dentro de los 10 mejores eventos de comida callejera de todo el país y eso se visibiliza en la respuesta del público: «Todos se van muy contentos, muchos repiten. Tenemos un producto de black angus con pan brioche que encanta».

Buena participación de público

Uno de los que estaba en la cola de esta food truck era el marido de Alicia Cabezas. Este matrimonio se ha dividido para comprar en distintas caravanas. Acudían con sus dos hijos y suelen ser asiduos a todos los eventos que se celebran en el auditorio: «Esta vez hemos parado en la caravana asiática, en la mexicana y en algunas de hamburguesas». Cabezas señalaba algunos detalles para mejorar como «la música que está un poquito alta y no podemos hablar y la falta de sombra».

Alicia Cabezas con su marido y uno de sus hijos en el Callejeando Food Fest de Badajoz. / Jota Granado

Esta queja ha sido recurrente entre el público que buscaba los rincones más protegidos del sol porque aunque las temperaturas no fueron sofocantes, el sol ha apretado a las horas centrales del día. «Tenemos previsto solucionar ese problema de sombra para el año que viene», afirma Alberto González. Aunque señala que este año ampliaron zonas de mesas en los palcos buscando la sombra natural que aportan los árboles y para la próxima edición se incluirán también los palcos más altos como espacios para comer.

Comida para todos los públicos

Bajo una de las sombrillas ubicadas en la parte central del auditorio se sentaba José Luis Mangas con su mujer y unos amigos. No tenían previsto acudir, pero tras dar un paseo por la ciudad han pasado a tomar una cerveza y han caído en la tentación. Este año se han sorprendido por la presencia de una caravana con comida sin gluten: «Mi mujer es celíaca y nos viene muy bien. Este es la primera edición». Esta novedad llega, según dicen, para mejorar la oferta que ya existía.

José Luis Mangas, a la izquierda, junto a su mujer y sus amigos en el Callejeando Food Fest de Badajoz. / Jota Granado

Este año el Callejeando Food Fest ha vuelto a contar con exhibiciones de danza, música en directo y una concentración motera. Todas con un factor común: «Siempre tiramos de la gente local. Todos han sido de Badajoz para que tengan un retorno socioeconómico para la ciudad», puntualiza el organizador.