Gamero Gil presenta su libro 'Badajoz. Cuaderno de artista', una mirada urbana a través del dibujo

El artista y dibujante José Manuel Gamero Gil presenta su libro 'Badajoz. Cuaderno de artista', una obra que reúne estampas realizadas durante los últimos años como parte de sus salidas por la ciudad. Según explica, el proyecto nace del deseo de "conocer mejor nuestra ciudad a través del dibujo" y de compartir esa experiencia con otros aficionados.

Este libro cuenta con un total de 45 ilustraciones repartidas en 106 páginas. Además de las propias creaciones del artista de Oliva de la Frontera, también incluye fotografías del proceso de creación y detalles de cómo se captaron los momentos. Esto obra se ha presentado en la tarde de este martes en el Museo de la Ciudad Luis de Morales, momento en que también se ha inaugurado la exposición que recoge 31 de las pinturas publicadas.

Un reto para él

Desde finales de 2022, Gamero Gil forma parte del colectivo Urban Sketchers con el que ha recorrido distintos rincones de Badajoz y de otras localidades. Lo ha hecho plasmando escenas cotidianas y rincones de la ciudad. "Somos un poco reporteros gráficos de nuestro entorno", señala Gamero Gil, subrayando el valor documental de sus cuadernos. En este sentido, muestra cómo ha cambiado la ciudad en este breve espacio de tiempo a través de una de sus creaciones de la plaza de San José, en pleno proceso de reforma.

El autor reconoce que su interés por el dibujo urbano viene de atrás, ligado a sus estudios en Bellas Artes y a sus múltiples viajes, por ejemplo, haciendo el Camino de Santiago. Sin embargo, el movimiento Urban Sketchers le ha permitido "sentirse más acompañado" y asumir nuevos retos artísticos como este que presenta. En sus propias palabras, buscaba crear composiciones que fueran también un desafío personal: "Me obligué a hacer estos formatos apaisados porque era importante para mí crear algo que supusiera un reto", afirma.

El libro recopila ilustraciones realizadas entre 2023 y 2025, publicadas por la editorial pacense Edita Más. "Les presenté la idea y les pareció bien hacer una edición propia", explica el artista. Ha contado con la colaboración de la empresa pacense Artex, que ha retocado digitalmente cada una de las creaciones. Las ilustraciones las ha creado a doble página por lo que la unión entre ambas ha tenido que ser eliminada de cada una de ellas.

José Manuel Gamero Gil muestra una ilustración realizada durante la recreación histórica de los sitios de Badajoz. / Santi García

Escenas urbanas y familiares

Las estampas muestran una gran variedad de escenas urbanas: desde la plaza Alta iluminada en Navidad o el parque de Castelar, hasta momentos más íntimos como "niños jugando al fútbol, una barbacoa en San Isidro o la recreación histórica de la ciudad". También incluye dibujos realizados en residencias de mayores, donde, según comenta Gamero Gil, "es una forma de ser más sensible dibujando in situ y descubriendo cualquier detalle del día a día".

Respecto a sus obras más especiales, José Manuel Gamero Gil confiesa que cada una tiene un valor emocional: "Recuerdo la sensación térmica del momento en que se plasmó, si hacía sol, si llovía o con quién estaba sentado al lado". Considera que dibujar así le permite "viajar y vivir los momentos de una manera más pausada y sensible".

Ilustración de José Manuel Gamero Gil con el claustro de la catedral de Badajoz como protagonista. / Santi García

El artista asegura que hay otros muchos rincones que le gustaría plasmar y que todavía no lo ha hecho. Algunos de ellos son "el salón de plenos de la Diputación, la recepción del ayuntamiento o el interior de la Catedral", aunque ya ha capturado con sus acuarelas el claustro de este templo. También ha señalado su interés por representar la Semana Santa pacense, declarada reciéntemente como Fiesta de Interés Turístico Internacional: "Sería interesante recogerla también como algo representativo de la ciudad".

Próximos retos

El artista ha adelantado que ya trabaja en nuevos proyectos, entre ellos un segundo volumen dedicado también a Badajoz. "La idea es seguir haciendo; de hecho, este verano ya he ido creando algunas ilustraciones que no están en el libro", asegura. Sin dejar a un lado los otros cuadernos que tiene abiertos. Estos están dedicados al Camino de Santiago o a viajes internacionales, que podrían ver la luz en el futuro.

Estampa del paseo de San Francisco de Badajoz durante una de las pasadas Navidades. / Santi García

Durante la presentación, Gamero Gil ha contado con la participación, por videollamada desde Estados Unidos, de Gabi Campanario, fundador del movimiento Urban Sketchers. Este artista que vive en Seattle tiene sus "raíces en Montemolín" y hace unos días compartió con el grupo de artistas callejeros de Badajoz una jornada de pintura al aire libre. Además, el prólogo del libro corre a cargo por el periodista pacense Willy López.

"Este proyecto lo he iniciado yo, pero cualquiera de mis compañeros podría hacerlo igual o mejor", concluye José Manuel Gamero Gil, reivindicando el carácter abierto y democrático del arte urbano y del dibujo compartido.