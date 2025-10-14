Última hora
Dos heridos en un accidente entre dos camiones en la N-432, a la altura de Azuaga
El siniestro se ha producido en torno a las 15.45 horas y se han visto implicados dos vehículos articulados, que han colisionado por causas que aún se están investigando
Uno de los ocupantes ha sido trasladado al hospital de Llerena en estado grave
Un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este martes ha dejado dos personas heridas -una de ellas de carácter grave- en la carretera N-432, a la altura del punto kilométrico 146,4, dentro del término municipal de Azuaga (Badajoz).
El siniestro se ha producido en torno a las 15.45 horas y se han visto implicados dos vehículos articulados, que han colisionado por causas que aún se están investigando. Como consecuencia del impacto, los dos conductores -únicos ocupantes de los camiones- han resultado heridos, además de registrarse importantes daños materiales en ambos vehículos.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud (SES), un helicóptero y una dotación del servicio de Bomberos.
Según los datos aportados por el 112, uno de los heridos, de 58 años, ha sido trasladado al hospital de Llerena con un traumatismo abdominal y su estado de salud es grave mientras que el otro ocupante, de 56 años, ha sido asistido en el lugar y sus lesiones en principio no revisten gravedad.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús