Monesterio celebra el Día de la Mujer Escritora con la exposición ‘Entre páginas… ellas’ de la Junta

La biblioteca municipal Cervantes, de Monesterio, junto a más de 50 bibliotecas de Extremadura, ha sido seleccionada para participar en un proyecto elaborado por el Plan de fomento de la Lectura de la Junta, para conmemorar el Día de la Mujer Escritora que, cada año se celebra el lunes más cercano al 15 de octubre.

La muestra, según se informa, rinde homenaje a todas las que “escribieron a escondidas, a las que firmaron con seudónimo y a las que rompieron moldes. La muestra, denominada, ‘Entre páginas… ellas’, forma parte del proyecto ‘Bibliotecas vivas’, del que forma parte la biblioteca Cervantes, desde donde se solicitó esta actividad que, “nace del compromiso por visibilizar, reconocer y celebrar la contribución de las mujeres a la literatura a lo largo de la historia y en el presente”.

Durante siglos, explican desde el Plan de Fomento de la Lectura, muchas mujeres fueron silenciadas o excluidas del ámbito literario. Escribieron en la intimidad, en cartas, diarios, cuentos contados al oído, versos escondidos… hasta que lograron hacerlo en voz alta, con fuerza y con una mirada transformadora.

Autoras

La exposición, “no solo mira al pasado”. También celebra un presente y un futuro donde la literatura se construye desde la diversidad, donde la palabra no entiende de género. La muestra se articula como un espacio donde “se entrelazan autoras y autores que han dialogado a lo largo del tiempo, como Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, Almudena Grandes y Luis García Montero, Mary Shelley y Percy Bysshe Shelley, entre otros.

La muestra podrá visitarse en más de 50 bibliotecas que forman parte de la red, ‘Bibliotecas vivas’, que promueve la lectura como herramienta de encuentro, reflexión y transformación social. De esta forma, el proyecto itinerante, se convierte en “una celebración colectiva, extendida por toda Extremadura, que invita a leer con otros ojos a descubrir voces que florecieron en los márgenes y que hoy ocupan con justicia el centro de nuestras páginas”, manifiestan desde la organización, en una nota informativa.

La exposición se podrá visitar durante todo el mes de octubre en el hall de la biblioteca Cervantes. Además, las bibliotecas que lo deseen podrán solicitarla al Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura. Al final de la muestra hay unos paneles para que cada persona que la visite pueda escribir el nombre de alguna escritora que no esté en la exposición si le apetece y algún fragmento o título de alguna de sus obras.