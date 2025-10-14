La montería que abrió temporada en Monesterio se cerró con 18 animales abatidos

El inicio de la campaña de caza mayor en el seno de la Sociedad de Cazadores Nuestra Señora de Tentudía, de Monesterio, que se celebró el pasado domingo, 12 de octubre, se saldó con un resultado de 10 venados, 7 ciervas y 1 jabalí. Aunque las previsiones iniciales auguraban una jornada de caza más generosa, los organizadores se dan por satisfechos.

Los espacios naturales, de la Sierra del Castillo, Piedra del Águila y Aguafría, acogieron esta estupenda jornada de caza que, estuvo marcada por temperaturas inusuales para la época del año. La actividad cinegética contó con 75 puestos y 15 rehalas 2 guías de perros. “El calor hizo mucha mella en los perros”, expresa, Francisco Garrón Neguillo, presidente de la sociedad. Aun así, el esmero, con el que los miembros de la sociedad han cuidado la fauna durante la época de estío, (dotando a los animales de abundante agua y comida), dio como resultado, una jornada muy especial, marcada por la “convivencia”

El directivo Álvaro Girón pone de manifiesto la participación de “15 monteros venidos de otras localidades como Santa Olalla del Cala, Fuente de Cantos, Villafranca de los Barros, Zafra, Villanueva de la Serena, Badajoz o Sevilla”, quienes, además de pernoctar en el municipio para asistir al sorteo, “quedaron encantados con el ambiente y la hospitalidad de nuestra gente”.

Es costumbre que, el primer fin de semana tras el inicio de la temporada de caza mayor, la Sociedad Nuestra Señora de Tentudía, organice una primera montería, con la que inaugurar la campaña, celebrando una actividad cinegética propia que, como cada año, finalizó con un almuerzo y posterior fiesta, en las instalaciones del Hotel Moya, que se prolongó hasta bien entrada la noche.

120 socios

La Sociedad de Cazadores Nuestra Señora de Tentudía cuenta en la actualidad con un total de 120 socios. En la montería se ocuparon 75 puestos, (máximo otorgado por Medio Ambiente), cuyos monteros, por tratarse de una jornada de convivencia, acudieron acompañados de familiares, amigos y otros socios.

Ángel Muñoz Cantillo, miembro directivo de la sociedad, destaca, además del trabajo burocrático, de documentación y permisos ante la administración, el desembolso y el esfuerzo económico que, para el colectivo supone realizar una actividad de estas características. “Somos una sociedad deportiva y trabajamos para nuestros socios”, expresa Muñoz Cantillo, con lo que, participar en esta jornada de caza y convivencia, ha supuesto un coste de 40 € por participante, que, “ayudan a sufragar los gastos de la montería”.

Sin incidentes

Más allá de los resultados cinegéticos y de la magnífica jornada de convivencia y compañerismo vivida por el colectivo de cazadores de Monesterio, los organizadores han destacado la ausencia de cualquier tipo de incidente.

A partir de aquí, se prevén fechas bastante animadas para los incondicionales. Las lluvias de la pasada primavera habrían ayudado a aumentar el desarrollo de las especies cinegéticas, a ello, se suma, adelanta Francisco Garrón Neguillo, que, “este año ha sido bastante bueno para la cría de la perdiz”, con lo que, se auguran unos “más que entretenidos fines de semana”, concluye el presidente de la sociedad local de cazadores.